Прижал в автобусе и трогал за интимное: в Лиепае к младшим школьникам пристал мужчина

О ситуации рассказала мать одного из мальчиков. Её 10-летний сын с одноклассником ехали домой со школы около 14-15 часов дня и в автобусе к ним стал приставать какой-то незнакомый мужчина.

Мужчина заговорил с мальчиками по-русски и им показалось, что у него бессвязная речь, но языка они не знают, поэтому сказать точно не могут.

«Он пытался детей прижать и ему это удалось – потрогал одного из них за интимные органы», - рассказывает мама.

Дети выбежали из автобуса, но все это продолжалось пока они ехали одну остановку – достаточно долго. Он з ними не вышел.

Люди в автобусе не обратили внимание на происходящее, да и было их не много.

Мама рассказала, что ребенок ей сразу об этом не сообщил, лишь в субботу упомянул некоторые детали в разговоре. После более подробных расспросов, женщина обратилась в полицию.

Второй мальчик своей маме тоже ничего не рассказал. Узнав о случившемся, вторая мама тоже написала заявление.

«Снимаю шляпу перед муниципальной полицией, они пытались выяснить, что происходит. Но ответ из Госполиции был просто ужасен: «Почему ребенок не позвонил нам? Мы бы приехали, - возмущается мать. - Они не позвонили, потому что дети были напуган в тот момент!»

Мальчики помнят, что мужчина был одет в красную шапку и, возможно, зеленые брюки. Описание было передано в полицию.

Родители подозревают, что к детям мог приставать мужчина, чья фотография около месяца назад была опубликована в соцсетях – он преследовал женщин, но на фото была видна только часть его тела, поэтому они не уверены.

Однако в автобусе есть видеокамеры, поэтому инцидент, вероятно, записан.

Муниципальная полиция получила сообщение об инциденте в субботу и передала его в Государственную полицию, сообщает пресс-секретарь полиции Элва Лубане.

Информация также была передана в Отдел по делам несовершеннолетних муниципальной полиции и патрульным службам города.

Есть вероятность, что это был не единичный случай, только дети о похожих инцидентах не рассказывали.