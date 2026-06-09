Прививка от рака: звучит как фантастика, но испытания начнутся уже летом

Речь идёт не о массовой прививке “для всех”. Первые испытания рассчитаны на людей с синдромом Линча. Это наследственное состояние, при котором у человека значительно выше риск некоторых видов рака, в том числе рака кишечника и яичников.

Идея вакцины в том, чтобы заранее “обучить” иммунную систему. Организм должен научиться замечать предраковые клетки и уничтожать их до того, как они превратятся в настоящую опухоль.

Для Moderna это первый шаг в сторону профилактики рака с использованием мРНК-технологии. Именно эта технология стала широко известна после пандемии, но теперь её хотят применить в совсем другой области.

Первое исследование получило название Intercept-Lynch. На этом этапе учёные будут смотреть, вызывает ли вакцина нужный иммунный ответ, какая доза подходит лучше всего и насколько безопасен сам подход. Следующая фаза испытаний ожидается в 2027 году.

Самое интригующее здесь не только в конкретной вакцине. Если принцип сработает, учёные надеются, что его можно будет адаптировать и для других типов рака.

Пока это не чудо-укол и не готовая защита от болезни. Но сама мысль звучит мощно: медицина пытается поймать рак не тогда, когда он уже пришёл, а на пороге.