Приехали: автомобиль ушел под лёд озера в Смилтенском крае

Сообщается, что транспортное средство двигалось по льду, ледяной покров не выдержал и автомобиль ушел под воду. Информации о пострадавших не поступало. О случившемся были проинформированы Государственная служба охраны окружающей среды и муниципальная полиция.

Государственная полиция вновь напоминает, что выход на лед, особенно на транспортных средствах, чрезвычайно опасен. Из-за погодных условий толщина и прочность ледяного покрытия могут сильно варьироваться, что увеличивает риск несчастных случаев.

Каждую зиму в Латвии происходят трагедии из-за неосторожного поведения на льду. Подобные действия ставят под угрозу не только жизни самих нарушителей, но и спасателей, которым приходится участвовать в операциях по поиску и спасению.

Полиция призывает граждан быть ответственными и не выходить на лед без уверенности в его безопасности. Родителям рекомендуется обсудить с детьми возможные риски, связанные с нахождением на льду. В случае обнаружения опасных ситуаций или рискованного поведения на замерзших водоемах необходимо немедленно сообщить в экстренные службы.