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Прибыль латвийских банков заметно уменьшилась: цифры

© LETA 7 января, 2025 09:28

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Латвийские монетарные финансовые учреждения (МФУ), главным образом банки, за 11 месяцев этого года получили прибыль в размере 486,2 млн евро, что на 26% меньше, чем за тот же период 2023 года, свидетельствует информация, обнародованная Банком Латвии.

В том числе в ноябре МФУ работали с прибылью в размере 24,4 млн евро.

Общая сумма активов монетарных финансовых учреждений на 30 ноября 2024 года составила 29,488 млрд евро, что на 7,3% или 2,019 млрд евро больше, чем на конец ноября 2023 года, когда активы МФУ составили 27,469 млрд евро.

В этом году в конце ноября остаток кредитов, выданных резидентам латвийскими МФУ, составил 14,342 млрд евро, что на 4,5% больше, чем годом ранее. В том числе латвийские МФУ выдали резидентам кредитов в евро на 14,254 млрд евро, что на 4,5% больше, чем годом ранее, а остаток кредитов, выданных в иностранной валюте, составил 88,3 млн евро, что на 8,9% больше.

Остаток привлеченных от резидентов вкладов на конец ноября составил 19,088 млрд евро, что на 8,4% больше, чем годом ранее. В том числе вклады в евро составили 17,77 млрд евро, а в иностранной валюте - 1,318 млрд евро. Размер вкладов в евро по сравнению с концом ноября 2023 года увеличился на 7,7%, а размер вкладов в иностранной валюте вырос на 17,7%.

Капитал и резервы латвийских МФУ в конце ноября составили 3,643 млрд евро, что на 2,3% меньше, чем в конце ноября 2023 года.

За 11 месяцев 2023 года прибыль МФУ составила 657,3 млн евро, а в 2023 году общая прибыль МФУ составила 573,5 млн евро, что на 75,8% больше, чем в 2022 году.

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