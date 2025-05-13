Премьер-министра Великобритании обвинили в подражании ультраправым

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подвергся критике за то, что в своей речи о пересмотре иммиграционной политики страны, он якобы повторял лозунги ультраправых.

Выступая в понедельник, менее чем через две недели после того, как антииммиграционная партия Reform UK одержала победу на местных выборах, Стармер поклялся положить конец "неудачному британскому эксперименту с открытыми границами" и ужесточить систему, чтобы она была "контролируемой, избирательной и справедливой".

Лидер Великобритании также пообещал, что число иммигрантов, въезжающих в страну, "значительно сократится", но не назвал конкретных цифр.

Самым противоречивым заявлением Стармера стало предупреждение о том, что без комплексных изменений Великобритания может превратиться в "остров чужаков".

"В такой разнообразной стране, как наша... мы рискуем превратиться в остров чужаков, а не в нацию, которая идет вперед вместе", - сказал Стармер, рассказывая о возможных изменениях в политике, в том числе о плане по повышению уровня владения английским языком, необходимого для получения визы.

Критики, в том числе члены его собственной партии, заявили, что его риторика напоминает строчку из известной речи Эноха Пауэлла "Реки крови" в 1968 году, когда политик предупредил, что белые британцы могут оказаться "чужими в своей собственной стране".

20 апреля 1968 года член британского парламента от Консервативной партии Энох Пауэлл произнес речь, которую до сих пор берут на вооружение как ультраправые, так и ультралевые. "Мы просто сошли с ума, если позволяем каждый год вливаться в наши ряды 50 тысячам иждивенцев. Как будто все дружно занимаемся тем, что подбрасываем дров в погребальный костер нашей нации", - сказал тогда Пауэлл.

Критики премьера: "Усиление антимигрантской риторики - позор"

Политик Зара Султана, которая была недавно исключена из Лейбористской партии за голосование против правительства, была среди тех, кто осудил Стармера.

"Премьер-министр повторяет слова из речи Эноха Пауэлла "Реки крови" - это отвратительно", - сказала она.

"Эта речь подпитывала десятилетия расизма и разделения. Повторять ее сегодня - позор. Она усиливает антимигрантскую риторику, которая ставит под угрозу жизни людей", - добавила Султана.

Тем временем член парламента от Лейбористской партии Надя Уиттом также обвинила премьер-министра в том, что он перенял язык ультраправых.

"Усиление антимигрантской риторики со стороны правительства позорно и опасно", - написала она в соцсети X.

"Мигранты - наши соседи, друзья и семьи. Заявления о том, что из-за иммиграции Британия рискует превратиться в "остров чужаков", это подражание страшилкам ультраправых".

Поддержка Стармера: "Миллионы испытывают озабоченность"

Однако многие члены партии поддержали слова премьер-министра Великобритании. Политик Джейк Ричардс сказал, что миллионы людей по всей стране испытывают "аналогичную озабоченность".

"Эта тема должна стать центральной в сферах иммиграции, занятости, работы и борьбы с лишениями в районах", - подчеркнул он.

В новой "Белой книге" правительства Великобритании по иммиграции предлагается решение прекратить действие виз по социальному уходу, которые обеспечивают испытывающий трудности сектор ухода в стране иностранным персоналом.

По словам исполнительного директора отраслевой организации Care England Мартина Грина, привлечение персонала из-за рубежа было "спасательным кругом" для сектора.

"Отнимать его сейчас, без предупреждения, без финансирования и без альтернативы, не просто недальновидно, это жестоко", - сказал он.

Предыдущие британские лидеры обещали резко ограничить ежегодную иммиграцию, а премьер-министр Дэвид Кэмерон обещал сократить ее объем до 100 тысяч человек.

При сменявших друг друга правительствах консерваторов этого не произошло. За год к июню 2023 года чистая миграция выросла до 900 000 человек, что отчасти было вызвано прибытием сотен тысяч людей, спасающихся от войны в Украине и репрессий в Гонконге.

За год к июню 2024 года чистая иммиграция в Великобританию составила 728 000 человек.