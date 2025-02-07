Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 7. Февраля Завтра: Nelda, Ricards, Rihards
Доступность

«Предложил дочке пива и сказал, что сидел в тюрьме!» Женщина в панике из-за преследования неадекватного мужчины

Редакция PRESS 7 февраля, 2025 17:55

Важно 0 комментариев

Лиепайчанка Екатерина поделилась тревожным опытом — женщина сообщает, что накануне, около 18:00, за ней следил неадекватный мужчина, который "предложил ее маленькой дочери пиво, так как это якобы поможет ей расслабиться".

"Предупреждаю всех жителей Лиепаи! В четверг, 6 февраля, после занятий я вместе со своей несовершеннолетней дочерью пошла в магазины Rimi и Maxima в районе Лаума на улице Зиемелю. В какой-то момент я заметила, что в магазине Maxima за нами следит неадекватный мужчина", — рассказывает встревоженная Екатерина.

"Я поняла, что он подходит все ближе и подслушивает наш разговор. В какой-то момент он заявил, что моя дочь хочет пива, которое поможет ей расслабиться в конце дня", — объясняет Екатерина.

"Мы начали уходить, но он приблизился и снова стал навязываться. Он рассказал, что сидел в тюрьме за "взаимодействие" с несовершеннолетними и уже почти начал вдаваться в детали... Я направилась к кассе, чтобы быть ближе к людям, но он не отставал. Ребенок был ужасно напуган, да и я тоже!"

"Я громко потребовала оставить нас в покое и пригрозила вызвать полицию, если он не уйдет. Спасибо той доброй продавщице, которая сразу отреагировала и дождалась, пока он уйдет! Когда мы вышли из магазина, его уже не было, и мы направились к остановке, чтобы поехать в центр города. Однако вскоре заметили, что он продолжает за нами следить!

"На остановке мужчина сел у нас за спиной и продолжил преследование в автобусе. Все это время я разговаривала по телефону с мужем. К счастью, все закончилось хорошо, и он вышел на другой остановке. Мы уже боялись, что он последует за нами дальше! Пожалуйста, берегите себя и разговаривайте со своими детьми!" — призывает Екатерина.

Случай Екатерины оказался не единственным. Другие женщины сообщают о похожих ситуациях.

"Я гуляла с коляской, и он начал за нами следовать. Держался на расстоянии около двух метров. Я остановилась, и он тоже остановился рядом, делая вид, что что-то ищет в телефоне. Такое повторялось несколько раз. Я замедлила шаг, и он тоже сбавил темп", — рассказывает Паула. "В какой-то момент он сел на скамейку, и я попыталась от него отдалиться. Однако спустя пару минут он догнал меня и продолжил следовать за мной. Я остановилась и позвонила маме. Была в панике от того, что такое может происходить средь бела дня в центре города. Спустя время он натянул капюшон на голову и, уставившись на нас, ушел".

Криста рассказывает, что тоже столкнулась с этим мужчиной: "Вчера я пошла в Rimi с маленькими дочерьми, и этот же человек ходил за мной и подслушивал наш разговор. Он пытался заговорить с моей дочерью, но я взяла ее за руку и мы ушли дальше. Позже у кассы я заметила, что он на нас смотрит и странно улыбается. Когда мы направились домой, он снова пошел за нами. Я взяла на руки свою двухлетнюю дочь и пошла в сторону людей. Дома я подумала, что, возможно, преувеличиваю, и он просто человек с проблемами со здоровьем, но теперь понимаю, что это тот самый мужчина, о котором говорила Екатерина", — сообщает Криста.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Начато строительство контактной сети на железнодорожной линии Засулаукс-Болдерая

Новости Латвии 18:10

Новости Латвии 0 комментариев

В рамках проекта модернизации и развития сети электрифицированных железных дорог ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) начало строительство контактной сети на линии Засулаукс-Болдерая, сообщили в LDz.

В рамках проекта модернизации и развития сети электрифицированных железных дорог ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) начало строительство контактной сети на линии Засулаукс-Болдерая, сообщили в LDz.

Читать
Загрузка

Это способ защитить нашу культуру: Ратниекс направил официальное письмо министру юстиции

Новости Латвии 18:03

Новости Латвии 0 комментариев

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Нацблок) направил официальное письмо министру юстиции Инесе Либиня-Эгнере (Новое едиснтво) с просьбой подготовить и продвинуть поправки к законодательству, запрещающие строительство мечетей на всей территории Латвии.

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Нацблок) направил официальное письмо министру юстиции Инесе Либиня-Эгнере (Новое едиснтво) с просьбой подготовить и продвинуть поправки к законодательству, запрещающие строительство мечетей на всей территории Латвии.

Читать

Скупив все, что можно, владельцы земель в Латвии вкладываются в туризм: эксперт

Бизнес 17:38

Бизнес 0 комментариев

Крупные латвийские собственники земельных угодий в поисках новых сфер для инвестиций все чаще выбирают туризм. Они восстанавливают старые усадьбы, строят отели, открывают рестораны — и все это положительно сказывается на внутреннем туризме Латвии и вообще на развитии латвийской провинции. Такое мнение высказал в передаче Латвийского радио 4 «Домская площадь» директор портала Travelnews.lv Айвар Мацкевич.

Крупные латвийские собственники земельных угодий в поисках новых сфер для инвестиций все чаще выбирают туризм. Они восстанавливают старые усадьбы, строят отели, открывают рестораны — и все это положительно сказывается на внутреннем туризме Латвии и вообще на развитии латвийской провинции. Такое мнение высказал в передаче Латвийского радио 4 «Домская площадь» директор портала Travelnews.lv Айвар Мацкевич.

Читать

Премьер-министр Швеции в Адажи: мы не в состоянии войны, но и не в состоянии мира

Новости Латвии 17:23

Новости Латвии 0 комментариев

"Мы не в состоянии войны, но и не в состоянии мира", - заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в пятницу на военной базе в Адажи на церемонии, посвященной присоединению механизированного пехотного батальона вооруженных сил Швеции к многонациональной бригаде НАТО в Латвии.

"Мы не в состоянии войны, но и не в состоянии мира", - заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в пятницу на военной базе в Адажи на церемонии, посвященной присоединению механизированного пехотного батальона вооруженных сил Швеции к многонациональной бригаде НАТО в Латвии.

Читать

Еврокомиссия намерена решить проблему чрезмерного туризма в странах ЕС

Мир 17:08

Мир 0 комментариев

Первый еврокомиссар по транспорту и туризму объявил на конференции Destination Europe в Брюсселе в четверг о начале широких консультаций с целью разработки стратегии устойчивого туризма.

Первый еврокомиссар по транспорту и туризму объявил на конференции Destination Europe в Брюсселе в четверг о начале широких консультаций с целью разработки стратегии устойчивого туризма.

Читать

Комиссия Сейма: в Белоруссии латвийца могут арестовать даже за неправильный цвет куртки!

Новости Латвии 16:51

Новости Латвии 0 комментариев

Конкретные дела троих обвиняемых в Белоруссии граждан Латвии были рассмотрены в закрытой части заседания комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

Конкретные дела троих обвиняемых в Белоруссии граждан Латвии были рассмотрены в закрытой части заседания комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

Читать