«Предложил дочке пива и сказал, что сидел в тюрьме!» Женщина в панике из-за преследования неадекватного мужчины

"Предупреждаю всех жителей Лиепаи! В четверг, 6 февраля, после занятий я вместе со своей несовершеннолетней дочерью пошла в магазины Rimi и Maxima в районе Лаума на улице Зиемелю. В какой-то момент я заметила, что в магазине Maxima за нами следит неадекватный мужчина", — рассказывает встревоженная Екатерина.

"Я поняла, что он подходит все ближе и подслушивает наш разговор. В какой-то момент он заявил, что моя дочь хочет пива, которое поможет ей расслабиться в конце дня", — объясняет Екатерина.

"Мы начали уходить, но он приблизился и снова стал навязываться. Он рассказал, что сидел в тюрьме за "взаимодействие" с несовершеннолетними и уже почти начал вдаваться в детали... Я направилась к кассе, чтобы быть ближе к людям, но он не отставал. Ребенок был ужасно напуган, да и я тоже!"

"Я громко потребовала оставить нас в покое и пригрозила вызвать полицию, если он не уйдет. Спасибо той доброй продавщице, которая сразу отреагировала и дождалась, пока он уйдет! Когда мы вышли из магазина, его уже не было, и мы направились к остановке, чтобы поехать в центр города. Однако вскоре заметили, что он продолжает за нами следить!

"На остановке мужчина сел у нас за спиной и продолжил преследование в автобусе. Все это время я разговаривала по телефону с мужем. К счастью, все закончилось хорошо, и он вышел на другой остановке. Мы уже боялись, что он последует за нами дальше! Пожалуйста, берегите себя и разговаривайте со своими детьми!" — призывает Екатерина.

Случай Екатерины оказался не единственным. Другие женщины сообщают о похожих ситуациях.

"Я гуляла с коляской, и он начал за нами следовать. Держался на расстоянии около двух метров. Я остановилась, и он тоже остановился рядом, делая вид, что что-то ищет в телефоне. Такое повторялось несколько раз. Я замедлила шаг, и он тоже сбавил темп", — рассказывает Паула. "В какой-то момент он сел на скамейку, и я попыталась от него отдалиться. Однако спустя пару минут он догнал меня и продолжил следовать за мной. Я остановилась и позвонила маме. Была в панике от того, что такое может происходить средь бела дня в центре города. Спустя время он натянул капюшон на голову и, уставившись на нас, ушел".

Криста рассказывает, что тоже столкнулась с этим мужчиной: "Вчера я пошла в Rimi с маленькими дочерьми, и этот же человек ходил за мной и подслушивал наш разговор. Он пытался заговорить с моей дочерью, но я взяла ее за руку и мы ушли дальше. Позже у кассы я заметила, что он на нас смотрит и странно улыбается. Когда мы направились домой, он снова пошел за нами. Я взяла на руки свою двухлетнюю дочь и пошла в сторону людей. Дома я подумала, что, возможно, преувеличиваю, и он просто человек с проблемами со здоровьем, но теперь понимаю, что это тот самый мужчина, о котором говорила Екатерина", — сообщает Криста.