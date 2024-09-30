Практики сельских семейных врачей вымирают

Из бесчисленных проблем системы здравоохранения Латвии, пожалуй, именно проблема старения семейных врачей сейчас является самой большой и требует неотложных решений. Рост затрат на здравоохранение побудил уделять больше внимания системе семейных врачей, поскольку такой подход снижает нагрузку на специалистов и больницы в тех случаях, когда пациенту можно оказать помощь. у семейного врача (например, сахарный диабет, артериальная гипертензия, хронические заболевания легких и т.п.). Его также рекомендуют авторитетные международные организации, такие как ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), поскольку за счет укрепления института первичной помощи можно эффективно сократить общие расходы на здравоохранение.