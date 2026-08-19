При этом расчёты с поставщиками также возможны, однако должны проводиться в соответствии с санкционными требованиями.

Сеть Mere прекратила работу в Латвии после включения её российского владельца Сергея Шнайдера в 21-й пакет санкций ЕС. В Латвии у сети было 12 магазинов.