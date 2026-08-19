Министерство указывает, что поставщикам продуктов питания следует проинформировать Продовольственно-ветеринарную службу (PVD) о скоропортящихся продуктах животного происхождения, которые в настоящее время находятся в торговых точках Mere или были возвращены поставщикам, чтобы обеспечить соблюдение требований к безопасности продуктов.
В министерстве пояснили, что такое решение стало возможным благодаря общему административному акту Службы финансовой разведки (FID), принятому 6 августа. Он позволяет владельцам возвращать свои товары, находящиеся во владении компаний, попавших под санкции.
При этом расчёты с поставщиками также возможны, однако должны проводиться в соответствии с санкционными требованиями.
Сеть Mere прекратила работу в Латвии после включения её российского владельца Сергея Шнайдера в 21-й пакет санкций ЕС. В Латвии у сети было 12 магазинов.
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