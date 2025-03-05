После утверждения министров Силиня обещает «еще кое-какие перемены»

Рассказывая о перезапуске правительства, Силиня отметила, что у будущих министров много положительных качеств и опыта, которые позволят качественно выполнять поставленные перед ними приоритетные задачи. В то же время будущие министры должны суметь достичь определенных целей, возможно, изменив стиль работы. Они также должны понимать, что работать над приоритетами придется в условиях ограниченного финансирования.

Силиня подчеркнула, что новые приоритеты четко озвучены и перемены необходимы. "Это будут не единственные перемены, будут и другие, но это после утверждения министров и скажем", - выразилась политик.

На вопрос, как она может прокомментировать оценку, данную правительству президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, который призвал его взять себя в руки, Силиня ответила: "Я думаю, что президент должен сам комментировать свои комментарии".

"Как мне еще взять себя в руки? Еще уволить каких-то министров? Пусть президент тогда и расскажет, что он имеет в виду", - сказала премьер-министр, добавив, что на предстоящей в среду встрече задаст этот вопрос.