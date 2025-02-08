После холодной ночи синоптики обещают солнечное воскресенье

Ночью облаков над Латвией будет мало, осадков не ожидается. Отдельные участки дорог будут скользкими.

Будет дуть юго-восточный и южный ветер, от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха на западе Латвии - от -3 до -8 градусов, на востоке страны - от -8 до -12 градусов.

В Риге ночью будет преимущественно ясно, без осадков, будет дуть слабый юго-восточный ветер. Температура воздуха упадет до -5...-7 градусов.

В воскресенье днем температура воздуха немного повысится, однако на всей территории страны сохранится легкий морозец до -5 градусов, лишь на юге Курземе и в Земгале температура воздуха может повыситься до нулевой отметки.

Будет дуть в основном юго-восточный ветер. По всей Латвии ожидается небольшая облачность и солнечная погода.