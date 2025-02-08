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После холодной ночи синоптики обещают солнечное воскресенье

© LETA 8 февраля, 2025 16:10

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В ночь на воскресенье температура воздуха в Латвии снизится до -10 градусов, а на востоке страны местами даже до -12 градусов, но после этого ожидается солнечный день. Такой прогноз на 9 февраля дает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью облаков над Латвией будет мало, осадков не ожидается. Отдельные участки дорог будут скользкими.

Будет дуть юго-восточный и южный ветер, от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха на западе Латвии - от -3 до -8 градусов, на востоке страны - от -8 до -12 градусов.

В Риге ночью будет преимущественно ясно, без осадков, будет дуть слабый юго-восточный ветер. Температура воздуха упадет до -5...-7 градусов.

В воскресенье днем температура воздуха немного повысится, однако на всей территории страны сохранится легкий морозец до -5 градусов, лишь на юге Курземе и в Земгале температура воздуха может повыситься до нулевой отметки.

Будет дуть в основном юго-восточный ветер. По всей Латвии ожидается небольшая облачность и солнечная погода.

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