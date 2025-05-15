Попытка переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле обречена на провал: политолог

«Когда вчера вечером стало известно, кто будет от российской стороны [помощник президента РФ и глава Союза писателей Владимир Мединский]… Понятно, что это чисто пропагандистская акция», — говорит политолог.

Он считает, что со стороны РФ — это попытка вернуться к переговорам стран в Стамбуле в 2022 году, но, по его мнению, она изначально обречена на провал.

«Стамбульскими договоренностями в РФ называют российский проект договора от 15 апреля 2022 года, а переговоры в Стамбуле были 29 марта», — пояснил Фесенко.

Он напомнил, что Москва тогда выдвинула Киеву ряд неприемлемых условий, в том числе сокращение украинской армии.

Если Кремль не захочет обсуждать прекращение огня, на чем настаивает Киев, вместо этого продолжив ставить ультиматумы, «переговоры сразу же зайдут в тупик», отметил политолог.

По его словам, самый оптимистический сценарий сегодняшних переговоров (если они состоятся) — договоренность о продолжении переговоров, и то, чтобы «сделать приятное американцам».

«Конкретного результата не будет, потому что позиция сторон прямо противоположная», — сказал Фесенко.

Состав делегации РФ и неготовность Путина ехать в Стамбул подтверждает тезис, что Кремль не собирается серьезно говорить о завершении войны, подчеркнул политолог.

Он добавил, что после переговоров США предстоит решить, как действовать дальше.