— не задекларировали своё место жительства в недвижимости на год в течение пяти лет перед продажей.

— сначала подарили недвижимость родственникам, а потом те сразу решили её продавать. (Теряется пятилетний стаж собственности, и отсчёт идёт заново.)

— помимо продаваемой квартиры на момент продажи есть ненужный гараж/огород, и возможность не платить налог иногда теряется, так как формально недвижимость является не единственной. (Для случаев, когда фактор единственной собственности важен.)