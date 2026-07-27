-Выслушал множество печальных историй о том, как небогатые люди были вынуждены платить государству большие суммы, хотя могли бы попасть под исключения, но поспешили или вовремя не узнали о них.
Вот топ ошибок:
— в свидетельстве о наследовании записали не рыночную стоимость, а кадастровую. Делают это из-за незнания, растерянности, экономии (сэкономить на пошлине сотню-две при оформлении наследства, чтобы потом заплатить тысячи налогов, — не самое логичное решение).
— не задекларировали своё место жительства в недвижимости на год в течение пяти лет перед продажей.
— сначала подарили недвижимость родственникам, а потом те сразу решили её продавать. (Теряется пятилетний стаж собственности, и отсчёт идёт заново.)
— помимо продаваемой квартиры на момент продажи есть ненужный гараж/огород, и возможность не платить налог иногда теряется, так как формально недвижимость является не единственной. (Для случаев, когда фактор единственной собственности важен.)
Это основные, но не единственные причины попадания на налог на ровном месте.
Что нужно, чтобы этого избежать?
1. Планировать продажу недвижимости заранее (!). Чем больше времени, тем больше возможностей сделать так, чтобы подпасть под освобождение от налога.
2. Заранее (!) проконсультируйтесь, соберите информацию о возможностях. Если узнать вовремя, то понимаешь, что надо делать, и есть время для манёвра.
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