Половина ДТП из-за ям происходит в Риге — страховая компания

Наибольшие проблемы из-за ям возникают ранней весной, так как зимой образуются новые повреждения асфальта, которые поначалу не видны, поскольку углубления заполнены водой. Часто водители недооценивают связанный с этим риск и заезжают в яму, но бывают и такие ситуации, когда избежать этого совершенно невозможно: опасное препятствие замечено слишком поздно, улица слишком узкая, чтобы можно было проехать и не врезаться в лоб встречной автомашине, на проезжую часть внезапно выбежал человек или животное, из-за чего траекторию пришлось резко менять.

Кроме того, во многих случаях попытка водителя избежать ям приводит к гораздо более серьезным авариям с участием нескольких транспортных средств.

Как поясняет директор департамента страховых возмещений BTA Карлис Лиепиньш, наиболее частые последствия попадания в яму - пробитая шина, погнутый или треснувший диск, сорванный бампер или крышка картера, поврежденный глушитель и даже механизм ручного тормоза. Среднее возмещение при таких ДТП превышает 500 евро, причем автомашину часто приходится доставлять в сервис на эвакуаторе.

В BTA заявляют, что предыдущей зимой Рижская дума сообщала о ликвидации ям площадью 17 тысяч 571 кв. м, однако в связи с погодными условиями и интенсивным движением возникают все новые и новые повреждения асфальта.