Полиция задержала осквернителей «Бронзового солдата»: ими оказались подростки

Полиция обнаружила граффити на памятнике в субботу вечером и начала расследование инцидента. Уже в субботу полиция установила, что проступок совершили двое. К понедельнику их личности были установлены, и полиция взяла у них показания.

Глава оперативного бюро Пыхьяской префектуры Вайко Вахер заявил в выходные, что это уже третий случай нанесения повреждений монументу за последние годы. По его словам, „Бронзовый солдат” продолжает вызывать вражду и конфликты в обществе.

Кладбище находится в ведении Эстонского военного музея, который и приведение памятника в порядок в воскресенье.