Полиция Швеции расследует вероятную диверсию в Балтийском море

Представитель службы безопасности подтвердил, что инцидент произошел в воскресенье. Об этом сообщила местная пресса.

Руководитель водопроводно-канализационной системы острова утверждает, что система водоснабжения была взломана:

"Они взломали бронзовую крышку, подающую питание на насосы для сырой воды, и сделали так, чтобы насосы остановились", - рассказала Сюзанна Бьергегаард-Петтерссон в интервью газете Aftonbladet.

Готланд - крупнейший шведский остров, расположенный в Балтийском море. На прошлой неделе вблизи него был оборван интернет-кабель. Это последний в череде подобных инцидентов в этом регионе, вызвавших опасения по поводу возможных российских диверсий и шпионажа.

В конце прошлого месяца власти обнаружили повреждение подводного волоконно-оптического кабеля, проходящего между латвийским городом Вентспилс и Готландом. Судно, принадлежащее болгарской компании, было арестовано, но затем отпущено после того, как прокурор исключил возможность диверсии.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон бьет тревогу по поводу подобных инцидентов. На прошлой неделе на сайте X он написал, что правительство серьезно относится ко всем сообщениям о повреждении инфраструктуры в Балтийском море:



"Они должны рассматриваться в свете серьезной ситуации с безопасностью, которая существует", - считает Кристерссон.

В январе Стокгольм объявил о намерении усилить свое военное присутствие в Балтийском море, направив туда три военных корабля и самолет радиолокационной разведки.

В заявлении шведского правительства говорится, что военные корабли будут находиться под контролем НАТО и следить за Балтийским морем на предмет возможных диверсий.