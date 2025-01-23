Полиция поймала взорвавших биотуалет в Дарзини подростков: что им теперь грозит?

11 января полиция получила вызов в микрорайон Дарзини, где очевидцы сообщили, что мобильный биотуалет был сожжен или взорван.

Сотрудники Государственной полиции прибыли на место происшествия и установили, что туалет, скорее всего, был взорван. Полиция также получила видеозапись, размещенную в Интернете одним из подозреваемых, на которой запечатлен момент взрыва туалета. Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что к преступлению предположительно причастны четверо молодых людей.

16 января сотрудники полиции задержали 15-летнего подростка, предположительно причастного к взрыву туалета. В январе также были установлены личности трех других подростков, уже достигших совершеннолетия.

Подозреваемые ранее попадали в поле зрения полиции за распитие спиртных напитков в общественном месте.

Все четверо были признаны подозреваемыми по уголовному делу об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, совершенном общеопасным способом. Закон предусматривает за такие преступления лишение свободы на срок до десяти лет с испытательным сроком до трех лет или без испытательного срока.

На время расследования подозреваемые помещаются под надзор полиции.