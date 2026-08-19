По словам премьера, в случае CSDD такая система могла бы позволить выявить и, возможно, предотвратить атаку, однако дирекция от неё отказалась. «Мы видим, к чему это привело», — отметил Кулбергс.
Председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, объявивший сегодня об отставке, на Латвийском телевидении отрицал отказ. По его словам, руководство дирекции не было официально проинформировано о предложении — произошла лишь переписка между двумя сотрудниками. Сейчас соответствующий договор направлен в Cert.lv на подписание.
В настоящее время Cert.lv и Бюро по защите Сатверсме (SAB) поручено выявить системы критической инфраструктуры, в которых необходимо внедрить датчики раннего предупреждения. Министерству обороны поручено подготовить изменения в правила Кабинета министров «Минимальные требования кибербезопасности», чтобы использование решений Cert.lv в критически важных системах стало обязательным.
Всем министерствам также дано задание обеспечить аудит ИКТ-систем подведомственных учреждений и капитальных обществ с проведением тестов на проникновение (и повторных тестов, если предыдущие проводились более шести месяцев назад). Кроме того, Министерству обороны поручено обеспечить полноценную круглосуточную работу Национального центра кибербезопасности.
Напомним, в ночь с 7 на 8 августа на CSDD произошла кибератака, в результате которой злоумышленники получили персональные данные 1,2 млн человек и сведения о примерно 200 тысячах юридических лиц. И правление, и совет дирекции объявили об отставке.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.