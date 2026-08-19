Председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, объявивший сегодня об отставке, на Латвийском телевидении отрицал отказ. По его словам, руководство дирекции не было официально проинформировано о предложении — произошла лишь переписка между двумя сотрудниками. Сейчас соответствующий договор направлен в Cert.lv на подписание.

В настоящее время Cert.lv и Бюро по защите Сатверсме (SAB) поручено выявить системы критической инфраструктуры, в которых необходимо внедрить датчики раннего предупреждения. Министерству обороны поручено подготовить изменения в правила Кабинета министров «Минимальные требования кибербезопасности», чтобы использование решений Cert.lv в критически важных системах стало обязательным.