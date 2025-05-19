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Полет без пилотов: более 200 пассажиров Lufthansa пережили ужасные минуты в своей жизни

Редакция PRESS 19 мая, 2025 15:34

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самолет

Один из рейсов авиакомпании Lufthansa, выполнявшийся в прошлом году, на короткое время остался без управления со стороны пилотов — об этом говорится в новом докладе Испанского бюро по расследованию авиационных происшествий (CIAIAC).

Инцидент произошел 17 февраля 2024 года во время полета Airbus A321 из Франкфурта в Севилью, на борту которого находились 199 пассажиров и шесть членов экипажа. Когда командир воздушного судна вышел из кабины в туалет, второй пилот, оставшийся один, неожиданно потерял сознание.

Несмотря на то что самолет продолжал лететь по курсу под управлением автопилота, в отчете отмечается, что при обмороке пилот случайно задел элементы управления, что вызвало тревогу у диспетчера. Тот пытался связаться с кабиной трижды, но безуспешно.

Тем временем командир пытался пять раз открыть дверь кабины, используя стандартный код, который должен был оповестить о его возвращении. Один из бортпроводников тоже пытался связаться с кабиной через внутреннюю связь. В итоге капитану пришлось воспользоваться аварийным кодом, чтобы попасть внутрь и восстановить контроль.

Второму пилоту была оказана помощь: сначала экипажем, затем — пассажиром-врачом. Он пришел в себя, после чего капитан принял решение изменить курс и совершить посадку в аэропорту Мадрид-Барахас. Примерно через 20 минут самолет благополучно приземлился, а пилот был доставлен в больницу, где провел несколько часов под наблюдением.

Как выяснило следствие, причиной потери сознания стала ранее не диагностированная неврологическая проблема, не выявленная при плановых медицинских осмотрах.

Испанские специалисты назвали происшествие исключительным случаем, напомнив при этом, что командиры воздушных судов обучаются действиям в ситуациях, когда второй пилот теряет трудоспособность. Хотя такие случаи редки, внезапная недееспособность пилота, включая летальные исходы, не является уникальной ситуацией. Согласно данным CIAIAC, в период с 2019 по 2024 год в базе Европейской комиссии зарегистрировано 287 подобных случаев. Ранее Федеральное авиационное управление США сообщало о 39 подобных инцидентах в американских авиакомпаниях за период с 1993 по 1998 год.

Авиакомпания Lufthansa подтвердила, что ознакомлена с результатами расследования. Также было проведено внутреннее расследование, однако его детали не подлежат разглашению.

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