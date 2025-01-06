Погода в понедельник: по-прежнему скользко, ожидается мокрый снег и ледяной дождь

Ночью будет облачная погода, небо прояснится лишь местами, но существенных осадков не ожидается. Дороги по-прежнему остаются скользкими. Преобладающий ветер - слабый южный и юго-восточный, в отдельных районах образуется туман.

Температура воздуха ночью упадет до -4-8 градусов, местами на побережье - до -2-3 градусов.

В Риге ночью - преимущественно облачно, но сухо. Будет дуть южнй и юго-восточный ветер, от слабого до умеренного, во второй половине ночи образуется туман, похолодает до -5-7 градусов.

Днем 6 января небо над всей Латвией в основном закроют облака. Еще до полудня в Латвию с юго-запада придет теплый атмосферный фронт, на большей части территории страны он принесет снег и мокрый снег, ожидается также ледяной дождь и гололедица. Местами толщина снежного покрова увеличится на пару сантиметров.

Ожидаемая температура воздуха днем - в пределах от +1 до -3 градусов. Будет дуть умеренный южный и юго-восточный ветер, на побережье - порывами до 15-17 м/с.

В столице днем будет пасмурно, после полудня ожидается снег и ледяной дождь. Умеренный южный и юго-восточный ветер при порывах усилится до 14 м/с, температура воздуха - около 0...-2 градусов.