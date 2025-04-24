Подростков из Европы осудили за «похищение» муравьев в Кении

Судья Нджери Туку сказала, что не будет торопиться с рассмотрением дела, но возьмет время на изучение отчётов о воздействии на окружающую среду и представленных психологических исследований, прежде чем вынести приговор 7 мая.

19-летние граждане Бельгии Лорной Давид и Сеппе Лодевейкс были арестованы 5 апреля в гостевом доме, где у них нашли 5 000 муравьев

15 апреля им было предъявлено обвинение в нарушении законов об охране дикой природы.

Подростки сказали судье, что не знали о незаконности сбора муравьёв и просто развлекались.

Кенийская служба дикой природы (KWS) заявила, что этот случай представляет собой "изменение тенденций незаконной торговли - от культовых крупных млекопитающих к менее известным, но экологически важным видам".

В прошлом Кения боролась с незаконным оборотом частей тела крупных диких животных, таких как слоны, носороги и панголины.

Бельгийские подростки въехали в страну по туристической визе и остановились в гостевом доме в западном городе Найваша, популярном среди туристов своими животными, парками и озерами.

По словам их адвоката, Халимы Ньякинюа Магайро, её клиенты не знали, что их действия были незаконными.

Магайро выразила надежду, что посольство Бельгии в Кении сможет "оказать им большую поддержку в этом судебном процессе".

В отдельном, но связанном с этим деле кенийцу Деннису Нг'анг'а и вьетнамцу Ду Хунг Нгуену были предъявлены обвинения после того, как в их квартире в столице Найроби нашли 400 муравьев.



KWS заявила, что все четверо подозреваемых участвовали в торговле муравьями на рынках Европы и Азии, и что среди них были муравьи-жнецы (messor cephalotes), характерные крупные муравьи-жнецы красного цвета, обитающие в Восточной Африке.

Муравьев покупают люди, которые держат их в качестве домашних животных и наблюдают за их колониями.

На нескольких сайтах в Европе были выставлены на продажу различные виды муравьёв по разным ценам.

По данным KWS, 5400 муравьев, найденных у четырёх молодых людей, были оценены в 1,2 млн кенийских шиллингов (8104 евро).