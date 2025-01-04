«Подложить динамит и взорвать!» — из-за бомжей то и дело горит «заброшка» в Вецмилгрависе

В этом здании на ул. Атлантияс, 4, когда-то была гостиница Atlantija, в свое время построенная для моряков. Пожары здесь случаются не впервые, местных жителей это не удивляет.

Жильцы дома напротив рассказали журналистам, что бездомные обычно греются, сжигая старую мебель. Ее они находят на помойках. Есть и другие способы раздобыть дрова.

"Ну вот, разбирают доски, разбирают какие-то там полы и греются - что еще они могут делать! Думаю, что они подожгли, сами испугались и убежали, а тут и пожарные прибыли", - говорит местный житель по имени Роман.

Впрочем, все бездомные с места происшествия своими силами скрыться не смогли. Местные уверены, что одному из них понадобилась медицинская помощь.

В Службе неотложной медицинской помощи подтвердили: утром в пятницу при пожаре пострадал один человек, который был доставлен в больницу для проведения дальнейших обследований.

Некоторые жители Вецмилгрависа считают, что эту развалину давно надо было снести, так как вряд ли возможно восстановить здесь блеск былых времен. "Подложить динамит, и пусть взорвется", - высказалась по этому поводу Астра, живущая в этом районе.

В Рижской думе, в свою очередь, заявили, что взрыва не будет, а владельцу здания, которым является некое юридическое лицо, регулярно посылают письма с призывом предпринять меры. Поскольку собственник эти письма игнорирует, вводятся санкции.

Согласно решению Департамента собственности Рижской думы от 30 марта 2022 года владельцу здания на ул. Атлантияс, 4, вменено в обязанность устранить признаки деградации городской среды. Поскольку решение не было выполнено добровольно, собственника 11 раз штрафовали, общая сумма штрафов достигла 37 тысяч 150 евро. С 6 апреля 2020 года здание облагается налогом на недвижимость по повышенной ставке.

Если штраф не будет заплачен, имущество может быть отчуждено.