Подешевеет? Наценки на продукты питания будут регулировать

Пока нет уверенности в том, не будет ли у такого диктата государства в области ценообразования обратный эффект, который сделает товары первой необходимости более дорогими и вытеснит с рынка малых местных производителей.

Министерство экономики разработало поправки к закону о запрете недобросовестной торговой практики, нацеленные на обеспечение равной конкуренции в розничной торговле продуктами питания и сотрудничество между производителями и торговыми предприятиям.

По мнению министерства, торговцы, которые обычно экономически сильнее, чем производители, используют свое положение нечестно и в ущерб поставщикам товаров. Само собой разумеется, что торговая отрасль негативно относится к предложенным поправкам, которые еще должны быть утверждены в парламенте.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Норис Крузитис говорит, что торговцы в настоящее время в основном снижают цены на товары основной продуктовой корзины и продают продукты ниже себестоимости.

"Если наценку придется уравнять, то торговцы не смогут продавать основную корзину продуктов по нынешним ценам", - сказал Крузитис, предположив, что после предложенных министерством мер цены на самые популярные продукты питания могут вырасти, а не снизиться.

Латвийская федерация продовольственных предприятий, которых, как предполагается, предложенные меры должны защитить от произвола торговцев, также очень осторожна в своих прогнозах. Ее руководитель Инара Шуре отметила, что торговцы действительно проводят агрессивную политику наценок и ее необходимо устранить, чтобы избежать несправедливого и неравного отношения к местным производителям, но в то же время федерация сдержанно относится к предложенным поправкам, так как не видит дополнительных преимуществ в том, что государство вмешивается в функционирование свободного рынка.

(Latvijas Avīze)