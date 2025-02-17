Под Бауской перевернулся микроавтобус с пассажирами: вытаскивали при помощи лебёдки

В понедельник в 4:42 утра в Управление государственной пожарной охраны поступил звонок о дорожно-транспортном происшествии в волости Кодес Баусского района. В результате дорожно-транспортного происшествия микроавтобус оказался на боку в кювете.

Семеро человек смогли выбраться из машины самостоятельно, однако одного человека спасатели освободили с помощью гидравлического инструмента и передали службам скорой медицинской помощи.

Автомобиль вытащили с помощью лебедки и поставили на колеса.

Работы на месте происшествия закончились в 06:04.

Уже сообщалось, что за последние сутки в стране зарегистрировано 125 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали девять человек.

