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Почти весна: синоптики огласили прогноз на выходные

© LETA 19 февраля, 2025 11:45

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Синоптики прогнозируют, что в эти выходные в Латвии существенных осадков не ожидается.

В пятницу южный ветер усилится порывами до 11-16 метров в секунду на западе и в центральной части страны, в Курземе местами пройдет снег. Максимальная температура воздуха составит 0..-3 градуса, ночью местами на востоке страны столбик термометра опустится до -16 градусов.

Согласно текущему прогнозу, в субботу ожидается преимущественно облачная погода, в воскресенье — более солнечно. Ожидается слабый или умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью и утром составит -1..-10 градусов. В субботу воздух прогреется до +2..-3 градусов, в воскресенье станет на несколько градусов теплее.

На следующей неделе температура воздуха поднимется до +2..+7 градусов, ожидаются временами дожди и мокрый снег.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии в ближайшие пять недель ожидается примерно на четыре градуса выше нормы.

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