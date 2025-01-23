Почти на четверть: в прошлом году мошенники выманили у клиентов банков больше денег, чем годом ранее

Чаще всего мошенничество осуществляется по телефону: мошенники звонят или присылают SMS-сообщения. В АФО отметили, что мошенники используют различные методы, от традиционных схем до новейших методов киберпреступности. В ассоциации подчеркивают, что для предотвращения увеличения случаев мошенничества критически важно сотрудничество всех вовлеченных сторон и активное участие общества.

На следующей неделе АФО расскажет о масштабах и способах мошенничества в Латвии в 2024 году: об объеме похищенных денег и количестве предотвращенных случаев мошенничества, а также о том, кто чаще всего попадает в ловушку мошенников, каковы наиболее частые методы мошенничества и как в дальнейшем не стать жертвой мошенников.

Мероприятие, организованное АФО, состоится в среду, 29 января, в 11:00 часов в офисном центре "Verde", ул. Роберта Хирша, 1, в зале "Medus".

В мероприятии примут участие руководитель рабочей группы АФО по ограничению мошенничества, руководитель управления безопасности "SEB banka" Марцис Пелцис, заместитель начальника управления по борьбе с киберпреступлениями Главного управления криминальной полиции, начальник 2-го отдела Олег Филатов, руководитель процессов внутренней безопасности "Bite Latvija" Рейнис Пуданс, аналитик по безопасности информационных систем "Cert.lv" Дана Лудвига и главный юрисконсульт управления лицензирования и санкций Банка Латвии Ингус Валтиньш.