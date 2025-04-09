Почти лобовое столкновение грузовиков на Айнажском шоссе (ВИДЕО)

Очевидец случившегося опубликовал видео, снятое видеорегистратором: Грузовик, обгоняя фуру, выехал на встречку и едва не столкнулся с другим грузовиком - лоб в лоб. Ехавший по правилам водитель грузовика успел среагировать на нарушителя. Чудом удалось избежать дикого лобового столкновения.

Пользователи сети активно прокомментировали видео. Одни писали, что это, к сожалению, обычное дело - нарушение правил дорожного движения. Другие не желают мириться с нарушителями, которые угрожают другим на дорогах.

-Отнимите у этого негодяя права и пусть идет пасти коров! И, надеюсь, видео было передано в соответствующий орган?