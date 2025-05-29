Почему энергия подешевела, а продукты нет? Банк Латвии предложил альтернативный способ снижения цен

Казакс ознакомил Валайниса и Шмите с выводами Банка Латвии относительно показателей инфляции на продукты питания. В ходе встречи обсуждались инструменты в рамках компетенции каждой из сторон, которые могли бы способствовать решению ситуации.

Президент Банка Латвии подчеркнул, что инфляция в Латвии возросла, в значительной степени из-за роста цен на продукты питания.

При этом потребительские цены на продукты растут быстрее, чем цены производителей и импортеров. Банк Латвии не зафиксировал снижения цен на продукты после энергетического кризиса, несмотря на снижение глобальных цен на энергию и продукты питания.

По мнению Казакса, это свидетельствует о том, что на отдельных этапах цепочки производства и торговли продуктами питания конкуренция может быть недостаточной.

"В этой ситуации наиболее эффективными будут инструменты по усилению конкуренции. Подписанный Министерством экономики и отраслевыми организациями меморандум о сотрудничестве - шаг в правильном направлении. Банк Латвии готов поддержать Министерство экономики в углубленном анализе данных, который позволит оценить эффективность принятых мер и наметить дальнейшие шаги", - отметил Казакс.

Во время встречи руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте представил анализ и выводы Банка Латвии.

В настоящее время рост цен поддерживается изменениями в ценах на продукты питания и услуги, тогда как энергетические ресурсы имеют тенденцию к удешевлению. В апреле инфляция цен на продукты питания, включая алкоголь и табак, составила 7,6%, а без них - 7,4%.

Банк Латвии считает, что контролировать торговые и производственные наценки было бы несоответствующим принципам свободного рынка и конкуренции. В условиях свободного рынка важна конкуренция, которая побуждает производителей и торговцев искать способы предлагать покупателям более выгодные цены.

Банк Латвии поддерживает разнообразные меры по усилению конкуренции, включая:

возможность удобного сравнения цен на продукты;

информирование потребителей о наименьших ценовых предложениях;

привлечение новых участников на рынок;

активизацию работы Совета по конкуренции с доминирующими участниками рынка для

создания более выгодных условий для покупателей.

Эти шаги могут оказать положительное влияние.