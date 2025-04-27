Песков: РФ готова к переговорам с Украиной без условий

Власти РФ готовы к переговорам с Украиной без каких-либо предварительных условий. С такими словами выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу, 26 апреля.

По его словам, эту позицию Владимир Путин донес до спецпосланника президента США Стива Уиткоффа на переговорах в Москве 25 апреля. Тогда Кремль также сообщал, что они обсудили возможность прямых переговоров между РФ и Украиной.

"В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий", - цитирует Пескова агентство "Интерфакс". По словам чиновника, "Путин говорил об этом уже неоднократно".

После переговоров с Владимиром Зеленским в Ватикане 26 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "Украина готова к безоговорочному прекращению огня".

Позиция Украины о мирных переговорах

22 апреля Зеленский сказал, что Киев готов сесть за стол переговоров с Москвой "в любом формате" после прекращения огня. Тогда же президент Украины заявил, что страна не признает аннексии Крыма.

На переговорах с Дональдом Трампом в Ватикане 26 апреля Зеленский вновь выступил за "полное и безусловное прекращение огня" в Украине.