Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 27. Апреля Завтра: Klementine, Raimonda, Raina, Tale
Доступность

Песков: РФ готова к переговорам с Украиной без условий

© Deutsche Welle 27 апреля, 2025 12:42

Важно 0 комментариев

Кремль заявил о готовности к переговорам с Украиной "без всяких предварительных условий". Украина "готова к безоговорочному прекращению огня", сказал Эмманюэль Макрон после общения с Владимиром Зеленским.

Власти РФ готовы к переговорам с Украиной без каких-либо предварительных условий. С такими словами выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу, 26 апреля.

По его словам, эту позицию Владимир Путин донес до спецпосланника президента США Стива Уиткоффа на переговорах в Москве 25 апреля. Тогда Кремль также сообщал, что они обсудили возможность прямых переговоров между РФ и Украиной.

"В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий", - цитирует Пескова агентство "Интерфакс". По словам чиновника, "Путин говорил об этом уже неоднократно".

После переговоров с Владимиром Зеленским в Ватикане 26 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "Украина готова к безоговорочному прекращению огня".

Позиция Украины о мирных переговорах

22 апреля Зеленский сказал, что Киев готов сесть за стол переговоров с Москвой "в любом формате" после прекращения огня. Тогда же президент Украины заявил, что страна не признает аннексии Крыма.

На переговорах с Дональдом Трампом в Ватикане 26 апреля Зеленский вновь выступил за "полное и безусловное прекращение огня" в Украине.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 3 реакций
Комментарии (0) 3 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Очередь начинается аж на Вантовом мосту!» Жительницу Кипсалы возмущают заторы — народ едет на выставки

Важно 13:38

Важно 0 комментариев

Майя, живущая на Кипсале, возмущается в соцсети из-за того, что пробки на Вантовом мосту, возникающие из-за обилия желающих посетить очередную выставку, которые едут туда на машинах, и критикует Рижскую думу за то, что этот вопрос не решается.

Майя, живущая на Кипсале, возмущается в соцсети из-за того, что пробки на Вантовом мосту, возникающие из-за обилия желающих посетить очередную выставку, которые едут туда на машинах, и критикует Рижскую думу за то, что этот вопрос не решается.

Читать
Загрузка

Памятник Андрею Упитису в Риге пилить не будут; что его ждет в дальнейшем?

Важно 13:09

Важно 0 комментариев

Памятник писателю Андрею Упитису, который находится в столичном парке Кронвалда, пилить пополам все же не будут, о чем агентству LETA сообщили в Рижской думе.

Памятник писателю Андрею Упитису, который находится в столичном парке Кронвалда, пилить пополам все же не будут, о чем агентству LETA сообщили в Рижской думе.

Читать

Британский правозащитный орган предлагает создавать отдельные туалеты и раздевалки для трансперсон

Важно 12:48

Важно 0 комментариев

Британская Комиссия по равенству и правам человека опубликовала новые рекомендации в свете решения Верховного суда страны о том, что понятие пола должно трактоваться как биологический пол. Из них следует, что трансперсоны не могут использовать пространства, зарезервированные для женщин или мужчин (такие как туалеты и раздевалки), однако для них должны быть предусмотрены отдельные помещения аналогичного назначения.

Британская Комиссия по равенству и правам человека опубликовала новые рекомендации в свете решения Верховного суда страны о том, что понятие пола должно трактоваться как биологический пол. Из них следует, что трансперсоны не могут использовать пространства, зарезервированные для женщин или мужчин (такие как туалеты и раздевалки), однако для них должны быть предусмотрены отдельные помещения аналогичного назначения.

Читать

Нужно быть ослом, чтобы ссылаться на Осло: Андрей Козлов о новой идее Рижской думы по «отъёму» денег у населения

Важно 11:31

Важно 0 комментариев

«Смотришь на них – вроде люди как люди, на ослов не похожи. Как только открывают рот – пиши пропало», - депутат Рижской думы Андрей Козлов прокомментировал новую инициативу Рижской думы о запрете въезжать в центр столицы машинам с двигателями внутреннего сгорания.

«Смотришь на них – вроде люди как люди, на ослов не похожи. Как только открывают рот – пиши пропало», - депутат Рижской думы Андрей Козлов прокомментировал новую инициативу Рижской думы о запрете въезжать в центр столицы машинам с двигателями внутреннего сгорания.

Читать

«Это победа! Фантастический успех!» Люди иронизируют над «исправлением» дорожных указателей

Важно 11:28

Важно 0 комментариев

Некоторое время назад в соцсетях поднялось очередное бурление на тему того, что на отдельных дорожных знаках в Латвии есть указания расстояния до российских городов, и некоторая часть общества призывала эти указания убрать, сообщает Tautaruna.nra.lv.

Некоторое время назад в соцсетях поднялось очередное бурление на тему того, что на отдельных дорожных знаках в Латвии есть указания расстояния до российских городов, и некоторая часть общества призывала эти указания убрать, сообщает Tautaruna.nra.lv.

Читать

Политолог: вторжение в ближайшие годы странам Балтии не грозит, а Путин пытается одурачить Трампа

Важно 11:09

Важно 0 комментариев

О том, как Путин втягивает Трампа в свои "сделки", как распространяется идея о разделе Украины, что означает призыв Макрона воспользоваться ядерным щитом, о "добрых" и "злых" полицейских, о том, что политологам нечего делать там, где за работу должны браться психиатры, и о многом другом журналист "Неаткариги" Элита Вейдемане побеседовала с историком и политологом Карлисом Даукштсом.

О том, как Путин втягивает Трампа в свои "сделки", как распространяется идея о разделе Украины, что означает призыв Макрона воспользоваться ядерным щитом, о "добрых" и "злых" полицейских, о том, что политологам нечего делать там, где за работу должны браться психиатры, и о многом другом журналист "Неаткариги" Элита Вейдемане побеседовала с историком и политологом Карлисом Даукштсом.

Читать