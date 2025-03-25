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Перерасчёт пенсии: куда обращаться и как его грамотно оформить?

«Вести» 25 марта, 2025 09:32

Юридическая консультация 0 комментариев

"Слышал, что перерасчет пенсий для работающих пенсионеров собираются сделать автоматическим. Было бы хорошо. А то надо подавать заявление в электронном виде – лишняя головная боль, хватает нервотрепки с заполнением декларации о доходах в электронном виде. Каждый раз заполняю и боюсь, что что-то не так. Это же деньги...".

Работающие пенсионеры, которые платят обязательные взносы социального страхования, могут раз в 12 месяцев подавать заявление в Государственное агентство социального страхования (VSAA) с просьбой пересчитать размер пенсии с учетом уплаченных взносов соцстрахования.

Не все пенсионеры об этом знают и не все этим пользуются. А так как заявление надо подавать в электронном виде, отыскав нужный раздел на объемном портале Latvija.lv, одни откладывают подачу: много времени отнимает поиск, другие ждут, когда им кто-то поможет это сделать. Теперь процедура и вовсе усложнилась: заявления в VSAA можно подавать, только имея свою э-подпись или другие виды электронного подтверждения личности.

И вот Сейм прислушался к инициативе народа и принял поправки к Закону о государственных пенсиях, которые предусматривают автоматический перерасчет пенсий в случаях, когда после назначения пенсии по старости или инвалидности субъект уплачивает взносы социального страхования.

Принятые поправки указывают, что автоматический перерасчет пенсии производится не ранее чем через 12 месяцев после предыдущего перерасчета пенсии или через 12 месяцев после назначения пенсии, считая этот период с первого числа месяца, следующего за месяцем, в который назначена пенсия. Такой порядок действовал и ранее.

(!) Однако в этом году пенсионерам еще придется подавать заявление о перерасчете в прежнем порядке. Автоматический перерасчет пенсии будет производиться 1 апреля каждого года – начиная с 2026-го.
Если получатель пенсии захочет, чтобы пенсия была пересчитана в другое время, то он должен подать заявление с указанием, в какой месяц первого числа пенсия в дальнейшем подлежит автоматическому перерасчету.

Так что со следующего года, получив в апреле пересчитанную пенсию, работающий пенсионер увеличивает ее размер, и в октябре, при ежегодной индексации, будет индексироваться уже пересчитанная пенсия - в повышенном размере...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА

 

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