В настоящее время рассматриваемые подразделения для вывода являются частью 20 000 военнослужащих, которых еще администрация Джо Байдена направила в Европу в 2022 году для укрепления обороны стран, граничащих с Украиной, после вторжения в нее РФ.

Конкретные цифры по выводу контингента еще обсуждаются, но предложение может предусматривать вывод до половины сил США, отправленных при Байдене. Отмечается, что внутренние дискуссии по сокращению количества американских войск в Румынии и Польше проходят в то время, когда президент Дональд Трамп пытается убедить лидера России Владимира Путина согласиться на прекращение огня.

Ранее администрация Трампа ясно дала понять, что хочет, чтобы европейские союзники взяли на себя больше ответственности за собственную оборону, позволив США сосредоточить свои военные ресурсы в Китае и других приоритетах.