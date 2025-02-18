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Пассажирский самолет перевернулся при посадке в Торонто (ВИДЕО)

© Deutsche Welle 18 февраля, 2025 08:40

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Лайнер Bombardier CRJ 900 перевернулся в аэропорту Торонто, где бушевала непогода. По предварительным данным, обошлось без жертв.

В аэропорту имени Лестера Пирсона в Торонто перевернулся самолет авиакомпании Delta Airlines, следовавший из американского Миннеаполиса. Инцидент произошел во время посадки самолета в понедельник, 17 февраля.

По данным СМИ, в результате происшествия пострадали восемь человек. Трое из них - ребенок и двое взрослых пассажиров - доставлены в больницы в критическом состоянии. Всего на борту Bombardier CRJ 900 было 76 пассажиров и четыре члена экипажа. По информации аэропорта, никто из них не погиб.

Представители Delta Airlines уточнили, что рейс выполняла авиакомпания Endeavor Air - дочерняя структура DA со штаб-квартирой в Миннеаполисе.

Люди сами выбрались из перевернувшегося самолета

На фото и видео из аэропорта, опубликованных очевидцами, заметны клубы дыма, поднимающиеся от самолета. Однако о каком-либо крупном возгорании не сообщалось. Находившиеся на борту люди при этом сами смогли выбраться из перевернувшегося судна, сообщила агентству Reuters представительница местной полиции Сара Паттен.

"Произошла авиакатастрофа. Однако на данный момент мы не знаем обстоятельств, связанных с ней. Насколько я понимаю, большинство пассажиров выбрались из самолета и не пострадали, но мы все еще пытаемся убедиться в этом, так что мы все еще находимся на месте происшествия и проводим расследование", - заявила констебль.

СМИ обращают внимание на то, что в Торонто в последние дни шли необычайно сильные снегопады. Так, в районе местного аэропорта лишь за неделю выпало 53,6 см осадков - это больше, чем было осадков в совокупности за последние три месяца.

Bombardier - канадский производитель небольших самолетов

Канадская машиностроительная авиакомпания известна своими небольшими самолетами и бизнес-джетами, которые популярны среди клиентов в Северной Америке. Самолеты Bombardier также есть в авиапарках некоторых европейских перевозчиков.

В конце января в аэропорту близ Вашингтона произошел трагический инцидент с лайнером Bombardier CRJ700 - при заходе на посадку самолет столкнулся в воздухе с военным вертолетом Black Hawk. Оба судна упали в реку Потомак. Все находившиеся на борту как самолета, так и вертолета люди погибли. Среди пассажиров самолета находились несколько бывших фигуристов из РФ.

ФОТО скриншот видео из соцсети Х

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