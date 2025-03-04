Папу римского вновь подключили к аппарату ИВЛ

Папа римский Франциск вновь подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщила пресс-служба Ватикана в понедельник, 3 марта.

"Сегодня у Святейшего Отца произошло два приступа острой дыхательной недостаточности, вызванных значительным скоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом, - говорится в заявлении. - Поэтому были проведены две бронхоскопии с необходимостью удаления большого количества выделений. Во второй половине дня была возобновлена ​неинвазиваная искусственная вентиляция легких".

"Святой Отец все время оставался бдительным, в сознании и общительным. Прогноз остается осторожным", - резюмировали в Ватикане.

14 февраля 88-летнего папу Франциска госпитализировали с бронхитом в одну из больниц Рима с "легкой лихорадкой". У понтифика диагностировали полимикробную инфекцию дыхательных путей. До этого Франциск, которому в молодости удалили часть легкого, около недели страдал от проблем с дыханием.

1 марта Франциска уже подключали к аппарату ИВЛ после приступа бронхоспазма. Через день его состояние улучшилось.

Это четвертое пребывание папы в больнице менее чем за четыре года. В марте 2023 года он три ночи провел в больнице из-за бронхита и лечился антибиотиками.