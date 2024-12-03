Ожидается острая борьба за голоса русскоязычных: СМИ

Некоторые из бывших членов "Согласия" будут в списках возглавляемой Айнаром Шлесерсом партии "Латвия на первом месте" и других политических сил, с которыми "Согласию" будет нелегко конкурировать.

На недавнем съезде партии ее лидеры Урбанович и Ушаков предложили бывшим членам партии вернуться, поскольку избиратели хотят видеть консолидацию политических сил, а не раскол. Известно, что к этим людям обращались и индивидуально.

Еще до своего избрания Урбанович назвал "Latvijas Avīze" ряд политических сил, "вышедших из "Согласия"", например, "Стабильности!" Алексея Росликова и"Sarauj, Latgale!" мэра Даугавпилса Андрей Элксниньша.

"Теперь я предлагаю забыть и простить. Когда-то у нас был общий избиратель, который постоянно напоминает нам, что нужно пытаться найти общее, а не различие", - говорит Урбанович. На съезде он пригласил тех, кто "тихо ушел, теперь тихо вернуться".

Уход мэра Элксниньша и его соратников сразу после провала "Согласия" на выборах в 14-й Сейм, еще до съезда партии, состоявшегося в начале 2023 года, был весьма заметен. Однако еще больший резонанс вызвало отделение бывшего мэра Резекне Александра Барташевича от "Согласия" после упомянутого съезда.

Он взял с собой в новую партию "Вместе за Латвию" несколько бывших членов "Согласия", но не всех. В Резекне, вероятно, будет и список "Согласия", первое место в котором может занять Иван Рыбаков.

(Latvijas Avīze)