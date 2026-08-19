В среду утром Козловскис встретился с советом и правлением CSDD в полном составе. Ещё до встречи министр получил письмо совета об отставке, а затем сообщил руководству предприятия, что в нынешних обстоятельствах не видит возможности для продолжения работы правления.
Козловскис также распорядился провести служебное расследование в ускоренном порядке, чтобы установить обстоятельства кибератаки, масштабной утечки данных и ответственность должностных лиц.
Отдельно в ходе проверки будет изучен договор CSDD с Tet на услуги кибербезопасности. Министр отметил, что дирекция ежемесячно платит за эти услуги значительные суммы.
Председателем совета CSDD является Кристианс Годиньш, его членами — Янис Бразовскис и Марис Мациевскис. Правление возглавляет Айварс Аксенокс, в него также входят Даце Бенхена и Янис Лиепиньш.
Во время кибератаки в ночь с 7 на 8 августа злоумышленники получили данные около 1,2 млн физических и 200 тысяч юридических лиц. Речь идёт об информации, связанной с платежами CSDD за последние 18 лет.
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