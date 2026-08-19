Председателем совета CSDD является Кристианс Годиньш, его членами — Янис Бразовскис и Марис Мациевскис. Правление возглавляет Айварс Аксенокс, в него также входят Даце Бенхена и Янис Лиепиньш.

Во время кибератаки в ночь с 7 на 8 августа злоумышленники получили данные около 1,2 млн физических и 200 тысяч юридических лиц. Речь идёт об информации, связанной с платежами CSDD за последние 18 лет.