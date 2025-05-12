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Открытие летнего туристического и велосезона в Вентспилсе состоится 10 мая

Редакция PRESS 12 мая, 2025 11:34

Надо ехать! 0 комментариев

10 мая в Парке приключений с велопробегом будут официально открыты летний туристический и велосезон в Вентспилсе. В этом году, ввиду того, что 10 мая является перенесённым рабочим днём, велопробег пройдет во второй половине дня, а не утром, как это было принято ранее.

В 17:00 на трассу выйдут участники детского заезда — длина трассы составляет 2,1 км, а в 17:30 будет дан старт дистанции на 8,6 км.

Девиз велопробега этого года — "велопоток Вентспилса", который призывает не оставаться в стороне и присоединиться к общему велопотоку. Мы приглашаем участников пробега подумать о визуальном оформлении, украсив велосипеды и выбрав одежду в летних ярких цветах. Владельцы самых интересных оформлений получат  призы, а коллективы с наибольшим количеством участников будут награждены благодарностями.

Участники детского заезда получат купон на посещение Парка приключений, который можно будет использовать без оплаты на одной из предлагаемых аттракций. В зоне финиша все участники получат наклейку с логотипом велопробега, QR-кодом и порядковым номером. Считав QR-коды при помощи своих гаджетов, участники смогут получить цифровой сертификат. Наклейки с номером очереди будут давать возможность участвовать в лотерее, главный приз которой — велосипед. После финиша участники смогут полакомиться энергетической кашей.

На мероприятии выступят детская поп-группа "Морские камешки", а также Эдвардс Страздињш с группой.

Помните о безопасности!

Согласно закону, детям до 16 лет, использующим велосипед, обязательно нужно носить защитный шлем. Мы призываем и остальных участников, принимая участие в велопробеге и ездя на велосипеде в повседневной жизни, использовать защитные шлемы, которые защитят вашу голову от серьезных травм в случае падения. Никто не застрахован от случайных ошибок. Уж лучше, чтобы при падении поцарапался и треснул шлем, чем получить травму самому!

Ограничения в движении!

С 16:30 до 18:30 на трассе велопробега возможны ограничения движения, а также закрытие улиц, и будет ограничено движение общественного транспорта в городе, поэтому возможны задержки общественного транспорта.

Увидимся 10 мая! Мероприятие финансируется из бюджета проекта Европейского социального фонда плюс № 4.1.2.2/1/24/I/005 «Реализация мероприятий в Вентспилсе по укреплению местного общественного здоровья и профилактике заболеваний». Проект осуществляет Вентспилсское городское самоуправление. Все мероприятия, организованные в рамках проекта, бесплатны.

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