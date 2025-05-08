Отключенный в Москве Интернет парализовал всю Россию: коллапс в аэропортах, неработающие банкоматы и такси (ВИДЕО)

После отключения Интернета 7 мая и массовой атаки беспилотников Москва осталась буквально парализована. Не работают сервисы доставки, во многих магазинах нельзя расплатиться картами и QR-кодом, принимают только наличные.

Проблемы затронули и аэропорты — там массовый коллапс. Людей не выпускают из самолетов, задержки длятся уже несколько часов, борты направляют в соседние аэропорты. Проблема коснулась даже питерского Пулково, где очевидцы фиксируют целую пробку из самолетов — за сутки питерский аэропорт принял 74 борта, которые прилетели из Москвы.

На данный момент в Домодедово задержали 80 рейсов, а отменили 38. Во Внуково ситуация не лучше — там 27 рейсов задержаны, пассажиры ждут уже более 15 часов, а спят они около стоек регистраций и на полу.

Хуже всего в Шереметьево, где 52 рейса ждут вылета, 70 — прилета. Диспетчерам удалось перенаправить 82 рейса на запасные аэродроме. Ситуация затронула и Казань, где перенесены 30 рейсов, а в Сочи вылета ждут 16. Похожая ситуация в Томске, Норильске, Омске и многих других городах.

Пресс-секретарь президента России уже попросил всех отнестись с пониманием к вводимым мерам безопасности, и напомнил, что проблема решается.

«Мы должны учитывать опасное соседство, которое мы имеем. В связи с этим на протяжении всех дней, когда здесь будут находиться гости этих праздников, до 10 мая включительно», — сообщил Дмитрий Песков.