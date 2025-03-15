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«От сидения геморрой можно получить!» Поездка в троллейбусе рассердила пассажирку

Neatkarīgā Rīta Avīze 15 марта, 2025 13:46

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Мы уже больше 30 лет живем в свободной Латвии, и может показаться, что это достаточно долгое время, чтобы отказаться от советского наследия - занимать дополнительное место в общественном транспорте, становясь в очередь в столовой, заранее "забивать" столик, на курорте резервировать лежак у бассейна еще с вечера, пишет Tautaruna.nra.lv.

Оказалось, что все же мало что изменилось: места в общественном транспорте по-прежнему занимают сумки, пакеты и даже клубника.

Совсем недавно с неприятной ситуацией в троллейбусе столкнулась пользователь соцсети "Х" с ником Stihija. Настолько, видимо, неприятной, что она даже пост по этому случаю написала.

Вот он: "В троллейбусе попросила мужчину, чтобы убрал клубнику с кресла, потому что я охотно бы присела. Он не убрал, я спросила - а он клубнике билет купил? Слово за слово, он сказал, что от сидения геморрой можно получить, я спросила - это что, из личного опыта? И тогда окружающие начали фыркать".

Комментаторы делятся своим опытом как за границей, так и в Риге:

- В Швеции не просят, а продвигают задницу в направлении сиденья. Даже без контакта глазами. Сдержанные северяне. Зато вещи с сиденья живенько исчезают.

- Ох уж эти битвы за сидячее место в общественном транспорте, которые можно испытать только в Латвии! Даже в ближайших соседних странах никто в троллейбусе не посягает на свободное место рядом с кем-то, уважает личное пространство. Сколько случалось ездить в Таллине - сиди спокойно в кресле, рядом сумка, никто со своей задницей не примазывается, а вот в Риге надо шило в мешок класть - иначе не поймут.

- Если уж тетенькам можно держать сумки на сиденьях, почему мужчине нельзя? У нас так принято в обществе, на сиденьях сумки держать. Все нормально.

- Глупость. Если есть свободное место, почему это я должна стоять?

- Надо было сесть на эти ягоды.

 

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