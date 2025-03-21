Осторожно, легко попасться: у мошенников новый способ выманивания ваших денег

Цель мошенников — заставить получателя сообщения ввести свои учетные данные интернет-банка на поддельном сайте. Полученная информация затем используется для кражи денег со счета, объясняет эксперт по предотвращению мошенничества «Luminor Bank» Мария Целма.

От имени «tiesas.lv» и «elietas.lv» жителям сообщается, что их привлекали к ответственности в суде. В сообщении содержится ссылка на материалы дела и полный текст судебного решения. По ссылке предлагается ввести данные своего интернет-банка, чтобы получить доступ к информации. В этот момент банковские реквизиты человека оказываются в руках мошенников и используются для доступа к его реальному счету.

Целма подчеркивает: суды и другие государственные органы никогда не рассылают подобные текстовые сообщения, поэтому она призывает людей быть бдительными и в случае получения такого сообщения переслать его в Управление по предотвращению кибер-инцидентов по адресу электронной почты cert@cert.lv или по телефону 23230444.

Целма также напомнила, что для доступа к любой удаленной государственной услуге в настоящее время требуется электронная подпись. Аутентификация с помощью данных интернет-банкинга невозможна, как это было раньше.

Кроме этого, мошеннические текстовые сообщения часто содержат ошибки и несоответствия в имени и дизайне отправителя. Поддельные сообщения чаще всего короткие, слишком простые и просят выполнить какое-либо действие, например, открыть прикрепленную ссылку, при этом сделать это нужно быстро.

Если человек стал жертвой мошенничества или подозревает его, Целма призывает немедленно сообщить о случившемся в банк и полицию.