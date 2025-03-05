Оператор из Гонконга продаст США порты в Панамском канале

Оператор портов на противоположных концах Панамского канала, гонконгская группа компаний Hutchison Holdings, намерена продать их американскому консорциуму, следует из заявления Hutchison, обнародованного во вторник, 4 марта. Согласно ему, 90 процентов акций оператора должны достаться группе компаний во главе с инвестором Blackrock за 19 миллиардов долларов. Эта сделка состоится после оказанного на нее мощного давления со стороны президента США Дональда Трампа.

Как отмечает агентство AFP, Panama Ports Company - дочерняя компания группы компаний Hutchison Holdings гонконгского миллиардера Ли Кашина - в настоящее время все еще управляет портами Кристобаль на атлантической стороне Панамского канала и Бальбоа на его тихоокеанской стороне. В 2021 году это соглашение было автоматически продлено еще на 25 лет. Группа подчеркнула, что сделка не затрагивает владения в других портах, например в Гонконге или Шэньчжэне.