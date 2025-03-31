«Они — наши военные»: в Кафедральном соборе Вильнюса молились за пропавших военных США

В богослужении, состоявшемся в соборе, приняли участие литовские, американские и немецкие военнослужащие, главнокомандующий вооруженными силами Литвы, генерал Раймундас Вайкшнорас, министр обороны Довиле Шакалене, члены Сейма, министры, посол США в Литве Кара Макдональд и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал США Кристофер Каволи.

«Наше чувство партнерства движет нас вперед, вы заботитесь о наших военных так, как будто они ваши», — сказал Каволи журналистам перед началом службы.

Мессу возглавил архиепископ, митрополит Гинтарас Грушас.

«Мы поддерживаем других американских военных, которые принимают участие в спасательной операции, но мы также молимся за тех близких, которые находятся в Америке, чтобы поддержать их в этой трудной ситуации», — сказал он.

«САМОЕ МЕНЬШЕЕ, ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ, ЭТО ПОМОЛИТЬСЯ»

67-летний пенсионер Юозас, присутствовавший на мессе, рассказал BNS, что хотел выразить свою благодарность американским солдатам, дислоцированным в Литве.

«Они наши солдаты, они пришли защитить нас», — сказал мужчина.

Юозас сказал, что был очень впечатлен работой литовских ведомств во время этой операции.

«Сначала был некоторый хаос, не было ясно, живы они или мертвы, но в остальном это величайшее уважение к военным, министру, службам, они делают титаническую работу», - сказал он BNS.

Симона, которая работает в сфере географических информационных систем уже 35 лет, рассказала BNS, что она специально не планировала посещать мессу, но сказала, что рада возможности присутствовать на ней.

«С молитвой все обретает смысл, молитва — это самый важный крик о помощи», — сказала она.

Йонас, 47-летний инженер, сказал, что хотел выразить солидарность с американскими военными.

«Я думаю, что самое меньшее, что я могу сделать, это помолиться вместе с ними», — сказал мужчина агентству BNS.

Йонас рассказал, что постоянно следит за новостями о спасательной операции в Пабраде и высоко оценил работу литовских военных и служб.

«То, как все организовано, здорово, и то, что к этому присоединились союзники, показывает силу НАТО», — сказал мужчина.

Камиле, 21-летняя студентка, рассказала, что пошла на мессу, потому что хотела поддержать семьи пропавших без вести.

«По крайней мере, так я могу мысленно передать им свои пожелания, чтобы они не теряли надежду и силы», — сказала девушка.

Как сообщило Министерство обороны, во время мессы были произнесены молитвы за четырех солдат, пропавших без вести во время учений США на полигоне в литовском Пабраде, за их семьи и близких, а также за военных и спасателей, которые с «вдохновляющей самоотверженностью проводили поисковую операцию со вторника, работая день и ночь».

СПАСАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ ДЛИЛАСЬ ПЯТЬ СУТОК

Спасательная операция в Пабраде длилась пять суток.

Ранее военные заявляли, что не смогли добраться до затонувшей американской бронетехники на полигоне Пабраде из-за слишком большого количества утрамбованного ила над ней.

Министр обороны Довиле Шакалене заявила в воскресенье радио LRT, что спасательная операция осложняются уплотненным илом, и что планируется задействовать больше техники — еще один экскаватор, земснаряд и больше грузовиков.

Американские водолазы совершили свое первое погружение в воду в субботу вечером, но им не удалось добраться до затонувшей в иле американской гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ). Как сообщили в социальных сетях военные силы США в Европе и Африке, предположительно, эвакуационный танк находится на глубине около четырех метров.

В понедельник утром Шакалене сообщила, что затонувшая в болотистой местности под Вильнюсом американская гусеничная бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) поднята.

«Около 22 часов была нащупана вторая точка крепления троса, а около 23:00 вторая веревка была прикреплена. А без 15 (минут – BNS) три началась операция по извлечению», – рассказала Шакалене в интервью радиостанции LRT в понедельник.

По данным BNS, гусеничная спасательная машина M88 Hercules с четырьмя американскими солдатами на борту пропала во вторник во время учений на полигоне Пабраде в районе Швянчёнис.

«Операция по поднятию, длившаяся четыре часа и 30 минут, завершена. Были задействованы две другие бронемашины М88, а также дополнительно два бульдозера для закрепления, поскольку одних БРЭМ оказалось недостаточно», — сказала она.

По словам министра, буксируемая бронемашина весит почти 70 тонн и застряла в иле, что увеличивает ее относительный вес в несколько раз во время поднятия за счет сопротивления ила.

По словам Шакалене, в настоящее время на месте происшествия работают следователи Военной полиции Литвы и США.

«В настоящее время на месте происшествия работают литовская военная полиция и следователи США. Я прошу вас проявить терпение и сосредоточенность, пока они не предоставят нам больше информации о ситуации», — написала она в Facebook в понедельник утром.

Министр обороны пока не предоставила никакой дополнительной информации о пропавших без вести американских солдатах.

В связи с исчезновением военнослужащих начато досудебное расследование, которое проводится военной полицией Литвы и США под руководством прокуратуры. На помощь прибыли несколько десятков польских военных с оборудованием.

Главнокомандующий литовской армией генерал Раймундас Вайкшнорас в понедельник написал в в Facebook : «Бронетранспортер поднят. Я прошу всех проявить уважение и солидарность, пока мы ждем дополнительной информации от наших коллег из США».