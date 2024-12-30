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Омбудсмену общественных СМИ чаще всего жалуются на русский язык

© LETA 30 декабря, 2024 12:07

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Примерно половина заявлений, полученных за пять месяцев омбудсменом общественных СМИ Эдмундом Апсалонсом, так или иначе касались вопросов использования русского языка в общественных медиа или содержания, публикуемого на русском языке. Об этом агентству LETA сообщил омбудсмен.

По его словам, это позволяет сделать вывод, что именно этот вопрос стал основным проблемным аспектом в деятельности общественных медиа за последние полгода.

Половина обращений касалась качества контента общественных медиа, и для их оценки требовался анализ соответствия содержимого требованиям, установленным в руководящих принципах общественных медиа. Другая половина касалась вопросов, почему в общественных медиа появляется контент, который, по мнению заявителей, там быть не должен, или, наоборот, почему медиа не освещают темы, которые, по их мнению, следует освещать. Основанием для таких претензий часто являются различия в ценностных представлениях, которые по-разному влияют на оценку важности тех или иных тем для общества, отметил омбудсмен.

Апсалонс подчеркнул, что миссия общественных медиа заключается в том, чтобы работать в интересах всего общества, учитывая существующие в нём ценностные представления, убеждения, интересы и цели, а также способствовать конструктивным дискуссиям, которые позволили бы представителям различных точек зрения лучше понять позиции друг друга. Сложная задача общественных медиа, по мнению омбудсмена, заключается в балансировании свободы слова и выражения, редакционной автономии и независимости с необходимостью представления разнообразия мнений, чтобы общественные медиа стали платформой для конструктивного диалога между поляризованными частями общества, а также для диалога и сотрудничества между обществом и медиа, представляющими его интересы.

Кроме того, омбудсмен отметил, что общественные медиа, являясь площадкой для обмена мнениями в демократическом обществе, должны способствовать нахождению точек соприкосновения между различными точками зрения и взаимопониманию.

С момента вступления в должность в августе 2024 года за первые пять месяцев своей работы Апсалонс подготовил 19 заключений и дал ответы на 17 обращений в форме писем. Таким образом, за этот период омбудсмен подготовил 36 развёрнутых ответов по вопросам качества контента общественных медиа, в среднем отвечая дважды в неделю.

По его словам, в эту статистику не входят ответы, предоставленные в формате электронной переписки, которые касались «технических» проблем в работе медиа, например, внешнего вида ведущих, используемого языка и манеры речи, читаемости субтитров, качества изображения или звука.

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