Однажды утром Китай может устроить в США «восстание машин» с помощью ИИ: СМИ бьют тревогу

Со своей стороны, Дональд Трамп тоже говорит жестко: «Мы возвращаем нашу страну от больной политической элиты, которая обогатилась, продавая Америку и высасывая из нее все соки... После десятилетий политиков, которые разрушили Детройт, чтобы построить Пекин, у вас наконец-то появился защитник рабочих в Белом доме — и вместо того, чтобы ставить Китай на первое место, я ставлю на первое место Мичиган, а на первое место — Америку».

Итак, «Америка прежде всего» против «Китай прежде всего». Но как именно может проявиться эта борьба? Безусловно, режим КПК тратит огромные средства на военные нужды — хотя и не так много, как США. Возможно, КНР добилась значительной экономии за счет использования интеллектуальной собственности США; многие из ее вооружений действительно выглядят как копии американских разработок.

Сейчас реалисты в области внешней политики и сторонники сдержанности могут задаться вопросом: есть ли выход из этого цикла соперничества великих держав — из этой ловушки Фукидида, этой холодной войны, грозящей перерасти в горячую?

Дональда Трампа часто считают поклонником политики 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра. Надежды Трампа на урегулирование войны в Украине, по сути, повторяют то, как Эйзенхауэр урегулировал Корейскую войну, и Трамп, похоже, стремится избежать других конфликтов. Что касается Си, то Трамп, без сомнения, хотел бы заключить с ним «большую и красивую сделку». Однако трагические силы истории могут оказаться настолько мощны, что помешают достижению согласия.

Между тем гонка вооружений продолжается. США могут похвастаться 11 авианосцами, а Китай — тремя, причем четвертый находится в стадии строительства. Кроме того, Китай строит 50% мирового флота, а США — всего 0,1%, хотя Трамп планирует увеличить эту долю. В этом соперничестве историко-трагический ум видит отголоски англо-германской дредноутной гонки перед Первой мировой.

Сегодня вполне возможно, что китайцы уже получили большое преимущество в другом виде морского оборудования: десантных баржах, которые могут быть использованы для вторжения на Тайвань.

Однако в целом КПК избегает прямой конкуренции с США. Это потому, что Китай слаб? Или потому, что он умен? Около 2500 лет назад военный философ Сунь Цзы писал: «Война - это путь обмана... Мы должны заставить врага поверить в наше миролюбие».

Еще в 1980-х годах Дэн Сяопин задал тон, следуя принципам Сунь Цзы: «Скрывай свою силу, жди своего часа». Китай разыграл карту «развивающейся страны»: не обращайте на нас внимания, мы очень бедны. Действительно, по сей день Китай получает небольшую помощь от США, куда больше от Европейского союза и гораздо больше от Всемирного банка.

Американская политическая система едва заметила, что агенты КНР давно преодолели свою мнимую бедность и влили деньги в предвыборную кампанию Билла Клинтона в 1996 году. И мы также едва заметили, что в то же время КНР получила большую часть нашей спутниковой технологии. Это были дни, когда США и Китай объявили себя «стратегическими партнерами». Клинтон ввел Китай в Всемирную торговую организацию, а Джордж Буш-младший заглянул в душу китайцам и увидел в них союзников в «глобальной войне с терроризмом».

В 2017 году Си Цзиньпин посетил Давос, выступив в роли поборника глобализма — в отличие от того, кого вы знаете. Китайцы утверждают, что они поддерживают либеральные экологические устремления, хотя сами все еще строят угольные электростанции.

Все эти маневры принесли пользу поклонникам КНР в США, таким как Том Фридман из The New York Times, который десятилетиями пишет в похвалу коммунистическому режиму; буквально в апреле, из Шанхая, он написал статью под заголовком «Я только что увидел будущее: и оно не в Америке».

В ответ на китайскую стратегию и обман Запада сторонникам тезиса «Америка прежде всего» нужно думать больше. Один из путей к просветлению — вернуться к классическим исследованиям военного искусства Китая. Одно из таких исследований — книга Скотта Бурмана 1969 года «Продолжительная игра: интерпретация маоистской революционной стратегии на примере вейцзи».

Вэйцзи (в некоторых ранних системах романизации транслитерировалось как wei-chi) — национальная стратегическая игра Китая; она для китайцев то же, что шахматы для западных людей, ею увлекаются интеллектуалы и генералы. Также известная под японским названием го, вейцзи играется простыми камнями, белыми против черных, на плоской сетке. В отличие от шахмат, камень, однажды поставленный на доску, не может быть перемещен. Но он может быть удален, если противник сумеет окружить его. Цель игры — победить противника, уничтожив его силы и заняв как можно больше места на доске. Игра в вейцзи больше похожа на сборку пазла.

Бурман пишет, что Мао Цзэдун был «заядлым» игроком в вейцзи. Он применил все свои уловки в течение двух десятилетий, когда привел коммунистов к победе в 1949 году над китайским правительством, возглавляемым Чан Кайши.

В брошюре 1938 года Мао писал, что борьба красных «скорее похожа на игру. Кампании и сражения, которые вели обе стороны, напоминают захват фигур друг друга, а создание вражеских опорных пунктов и наших партизанских баз напоминает ходы, направленные на захват пространства на доске».

Бурман добавляет: «Основополагающей динамикой коммунистической мобилизации был окружение, что является прямой аналогией ключевого процесса в вейцзи».

В игре вейцзи риск заключается в том, что однажды вы проснетесь и поймете, что вас окружили и превзошли. В той же брошюре 1938 года Мао добавил, несколько зловеще: «Если игра вейцзи будет расширена и охватит весь мир».

После победы Мао в 1949 году американскую политику мучил вопрос: «Кто потерял Китай?» Сейчас, восемь десятилетий спустя, мы спрашиваем: «Кто помог Китаю стать таким сильным?» Есть еще более насущный вопрос: «Как нам защитить себя?» Ответ на него означает анализ всех возможных угроз.

Некоторые говорят, что пятая колонна в Северной Америке существует. Однако, помимо этого, похоже, что существует еще много проникших колонн. Журнал Spectator отметил: «Покопайтесь в любой крупной политической истории США, и рано или поздно вы наткнетесь на большой красный нерв, принадлежащий Коммунистической партии Китая». Выходя за рамки привычных, но серьезных проблем, таких как торговля, киберворовство, подделка, монополизация редкоземельных металлов и фентанил, журнал Spectator сосредоточил внимание на инвестициях Китая в размере 1 миллиарда долларов в влияние на «интеллектуальную собственность» Гарварда.

Хотите еще поводов для беспокойства? Подумайте о дронах. Согласно отчету Центра стратегических и международных исследований за 2024 год, одна китайская компания, DJI, производит 80% мирового объема дронов; на рынке США их доля - 90%.

Вот вопрос: если китайцы производят наши дроны, могут ли они потенциально обратить их против нас? Как летающие франкенштейны? Троянские кони?

Еще одним огромным окном уязвимости является искусственный интеллект. В прошлом году Артур Херман из Института Хадсона написал:

«Китай прокладывает путь к будущему, в котором будет доминировать искусственный интеллект, чего никто из нас не хочет. В течение последних семи лет Китай продвигается вперед в своих планах по превращению в мировую сверхдержаву в области искусственного интеллекта. Это включает в себя создание следующей высокотехнологичной промышленной революции для победы на поле боя и создание мультивселенной тотального наблюдения».

Помня, что все цифровое может быть искусственным интеллектом, мы должны с подозрением относиться ко всей китайской электронике и программному обеспечению в Америке, начиная с TikTok. Это популярное приложение регулярно передает огромные объемы личных данных своим китайским хозяевам.

Есть еще один новичок в сфере ИИ — DeepSeek. Эта китайская компания появилась на сцене в начале этого года, предлагая якобы техническое превосходство в «гонке ИИ», даже несмотря на то, что отвечала на вопросы о своем точном происхождении и истинных целях. Согласно отчету Центра стратегических и международных исследований за 2025 год, DeepSeek не имеет базовых протоколов безопасности.

В апреле Специальный комитет Палаты представителей США по стратегической конкуренции между Соединенными Штатами и Коммунистической партией Китая (да, это его точное название) заявил:

«DeepSeek представляет серьезную угрозу для безопасности нашей страны. Хотя он представляет себя как еще один чат-бот с искусственным интеллектом, предлагающий пользователям возможность генерировать текст и отвечать на вопросы, при более тщательном рассмотрении выясняется, что приложение передает данные в Китайскую Народную Республику, создает уязвимости в системе безопасности для своих пользователей и использует модель, которая тайно цензурирует и манипулирует информацией в соответствии с китайским законодательством».

Между тем, мы еще не до конца осознали, что DeepSeek теперь повсюду в американской жизни: на смартфонах, в криптовалютах. Действительно, учитывая неразрывную взаимосвязь Интернета, вполне возможно, даже вероятно, что личная информация сотен миллионов американцев сейчас хранится в китайских базах данных. Поэтому, если подумать, идея пятой колонны, или шестой, седьмой, восьмой колонны, возможно, должна быть пересмотрена до бесконечности.

Смогут ли американские регуляторы и защитники угнаться за ними? Будем надеяться, что да, потому что нас ждут новые проблемы, поскольку другие китайские компании, в том числе Huawei и Alibaba, запускают свои ИИ. Фактически, КНР хвастается, что построила ИИ-«супермаркет».

Буквально в прошлом месяце Си Цзиньпин заявил Политбюро КПК, согласно переводу, сделанному выдающимся синологом Биллом Бишопом, что «ИИ может стать международным общественным благом, приносящим пользу всему человечеству». Мой значительно более свободный перевод: «Так же, как мы завоевали долю мирового рынка, сбрасывая дешевые товары, давайте теперь снизим цены, чтобы внедрить наш ИИ во все вокруг, расположив наши технологии как фигуры в игре вейцзи. Затем, когда захотим, мы сможем убрать противостоящие камни и занять их места».

Другими словами, пусть американцы тратят деньги на создание самых изящных технологий, которые КНР в любом случае сможет украсть. А тем временем, если китайский ИИ будет встроен (хороший образ из вейцзи) повсюду, от Китая до других сотрудничающих (или невольно сотрудничающих) стран, Пекин выиграет великую игру.

Ошеломляющие технологии рождают кошмарные предчувствия, прямо как в сериалах «Сумеречная зона» или «Черное зеркало»: Однажды мы просыпаемся в окружении наших собственных машин, которые теперь являются ИХ машинами.

Но это еще не все: несмотря на цифровые обновления, вейцзи вечно заключается в терпеливом размещении твердых физических объектов. Люди с мышлением вейцзи могут увидеть в этих бесстрастных камнях вдохновение для дьявольского плана, соответствующего призыву Си к «мышлению в условиях экстремальных сценариев».

Например: возможно ли, что КНР разместила «спящие» ядерные вооружения или другие виды оружия массового уничтожения на территории США? Учитывая пористость границ за последние три десятилетия, прерванную лишь кратковременными периодами закрытия при Трампе, действительно ли так трудно представить, что КНР могла тайно ввезти оружие или компоненты оружия для последующей сборки и использования? Подобно камням в игре вейцзи, эти заранее размещенные вооружения будут пассивно лежать, спрятанные под американскими городами, не двигаясь, всегда в ожидании. Не потребуется ракеты для запуска или системы наведения, только способ их взрыва, если когда-нибудь поступит приказ из Пекина.

Китай гораздо умнее, чем была «Аль-Каида». Китайцы играют в тихую вейцзи, а не в шумный джихад. Американцам следует помнить: изучая потенциальных врагов, мы должны понимать игру, в которую они играют, — она может сильно отличаться от той, в которую любим играть мы. Если китайцы знают вейцзи и его военно-политическое применение, то мы должны быть прилежными учениками — и эффективными гроссмейстерами.

Знание — сила, а сила — залог мира».