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Обварил украинцев кипящим маслом: завершено расследование по делу о разжигании национальной ненависти

Редакция PRESS 8 января, 2025 18:47

ЧП и криминал 0 комментариев

LETA

Следственный отдел Государственной полиции Курземского регионального управления, Северо-Курземского участка, завершил расследование уголовного дела о деянии, направленном на разжигание национальной ненависти, и хулиганстве, если оно было сопряжено с причинением телесных повреждений потерпевшему.

В июле прошлого года Госполиция получила информацию о том, что во время мероприятия в Анце, Вентспилсского края, между несколькими лицами возник конфликт, в результате которого мужчина опрокинул фритюрницу с горячим маслом, и оно задело трех человек, в результате чего они получили телесные повреждения.

Было возбуждено уголовное дело и в ходе разбирательства установлено, что во время мероприятия женщина и ее супруг грубо нарушали общественный порядок, что выражалось в явном неуважении к обществу, нарушении общепринятых норм поведения, громком употреблении бранных слов, и проявлении явного неуважения к  посетителям праздничного мероприятия и работникам выездной продовольственной торговли.

В рамках уголовного производства женщина признана подозреваемой в грубом нарушении общественного порядка и намерении разжечь национальную ненависть и вражду. Она не только устно в адрес гражданина Украины употребляла бранные слова, но и сопровождала их оскорбительными и враждебными высказываниями, которые фактически были направлены против человека, как лица украинской национальности.

В рамках уголовного производства подозреваемым был признан и муж женщины, который из хулиганских побуждений толкнул нескольких человек и, с целью причинения телесных повреждений некоторым посетителям мероприятия, умышленно ударил фритюрницу с горячим маслом о соседний стол, тем самым вылив горячее масло на мужчину и двух женщин - граждан Украины.

В декабре 2024 года материалы уголовного дела были направлены в прокуратуру для осуществления уголовного преследования. Согласно Уголовному кодексу, самое строгое наказание, которое предусмотрено, - лишение свободы на срок до пяти лет. Размер наказания определит суд.

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