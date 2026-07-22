В опыте участвовали четыре макаки, четыре павиана и 55 детей в возрасте от трёх до шести лет.
На экране появлялось несколько геометрических фигур. Нужно было найти две одинаковые, хотя одну из них могли повернуть, уменьшить или расположить под другим углом.
Для взрослого человека задача кажется простой. Треугольник остаётся треугольником, даже если перевернуть его вершиной вниз.
Но маленьким детям и обезьянам приходилось внимательно сравнивать углы, стороны и общую форму.
Правильный ответ сопровождался звуковым сигналом. Дети получали наклейку, а обезьянам выдавали небольшую гранулу хлопьев.
Игра неожиданно им понравилась.
Павианы приходили к экрану добровольно и могли долго решать одну задачу за другой. Иногда возле устройства образовывалась очередь. Если один участник задерживался слишком надолго, остальные начинали выражать недовольство.
Главной звездой опыта стал павиан по имени Каламата.
Он заранее подходил к экрану и ждал, пока исследователь включит компьютер. После этого Каламата мог провести за геометрией два или три часа, почти не отвлекаясь.
Один из авторов исследования назвал его самой трудолюбивой обезьяной, которую ему приходилось видеть.
Результаты оказались не менее удивительными.
Маленькие дети и обезьяны часто решали задания похожим способом. Они могли узнавать одинаковые треугольники, прямоугольники и трапеции, даже если фигуры выглядели непривычно.
Взрослые справлялись лучше. Они легче замечали параллельные стороны, симметрию и одинаковые углы. Учёные считают, что эти навыки усиливаются благодаря школьному обучению.
Но основа геометрического мышления, похоже, появляется гораздо раньше.
Обезьянам никто не объяснял названия фигур, правила или формулы. Им дали экран и возможность самостоятельно понять, что требуется. Через некоторое время они научились находить совпадения методом проб и ошибок.
Это может означать, что способность замечать форму и пространственные отношения возникла задолго до появления школьных досок, учебников и самого слова «геометрия».
Образование не создаёт математическое мышление с нуля. Оно развивает способности, которые в зачаточном виде имеются и у других приматов.
Впрочем, у людей осталось одно важное преимущество.
Даже самый старательный павиан пока решает геометрию ради хлопьев. Хотя два часа добровольных занятий подряд заставляют задуматься, кто здесь действительно лучше подготовлен к школе.
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