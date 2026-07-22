На экране появлялось несколько геометрических фигур. Нужно было найти две одинаковые, хотя одну из них могли повернуть, уменьшить или расположить под другим углом.

Для взрослого человека задача кажется простой. Треугольник остаётся треугольником, даже если перевернуть его вершиной вниз.