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Нужно ли ожидать аномально жаркое лето в этом году? Синоптики дают четкий ответ

Редакция PRESS 29 апреля, 2025 20:26

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Руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна в передаче "Uz līnijas" поделился ожиданиями относительно погоды на лето.

Как рассказал специалист, ранее наблюдавшийся период сильной жары постепенно сходит на нет. По его словам, лето «немного отступило назад», и в ближайшее время метеоусловия будут напоминать весенние. «Температура будет держаться около отметки в +20 градусов, а ночи останутся прохладными», — отметил он.

Оценивая прогнозы на июнь и предварительно — на июль, Виксна отметил, что первый летний месяц, скорее всего, окажется немного теплее климатической нормы. Тем не менее, общее лето в Латвии, по его словам, будет соответствовать обычным климатическим показателям как по температуре, так и по количеству осадков. «Мы наблюдаем общую тенденцию: за последние годы лето редко бывает холодным. Отдельные дни могут быть прохладнее, но в целом температура держится в пределах нормы или немного выше нее», — подчеркнул метеоролог.

По осадкам также не ожидается отклонений — дождей, по прогнозам, будет столько же или чуть больше, чем обычно для этого времени года. Виксна добавил, что в настоящее время не предвидится серьезных аномалий или экстремальных погодных явлений в летний сезон.

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