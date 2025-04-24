Ребенка нашли: в Риге пропал мальчик с гипсом на руке

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Госполиция просит помощи в розыске. Мальчик 10 лет, Ивар Головатый, пропал 23 апреля.

Около 14.00 часов он вышел из школы в Риге, ул. Инесе Яунземес, 4, на школьный автобус, но так и не доехал до дома в микрорайоне Иманта

Приметы: рост 130 см, худощавый, темно-каштановые короткие волосы, глаза темные, левая рука в гипсе. Был одет в черную куртку с капюшоном, зеленые штаны, черно-белые туфли. Имеет склонность к бродяжничеству.

Всем, кто знает возможное местонахождение Ивара, просьба сообщить по телефону 112!

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