Новая работа скандального художника Кристиана Бректе снова вызвала бурю в соцсетях (ВИДЕО)

В видео демонстрируются тарелки, роспись на которых использует популярный образ девушки в народном костюме, изображенной на серебряной 5-латовой монете времен Первой Республики. Вместо лица у девушки, однако, изображен череп.

Естественно, такая трактовка этого образа пришлась по душе, мягко говоря, далеко не всем, хотя автору и задают в соцсетях вопросы: "Где это купить?". Большинство комментаторов, впрочем, настроены резко отрицательно:

- Почему медучреждения не реагируют?

- Как насчет того, чтобы поиронизировать над пророком Мухаммедом? Есть смелость?

- Пожалуйста, перережь себе горло во имя искусства.

- Такой перформанс теперь каждый 4-7-классник делает в "ТикТоке". Ждем неповторимое искусство. Когда будет?

- Нарисовать такую же девушку, только в кокошнике, и подписать "Россия"? А почему бы и нет? Или что-то подобное о Мухаммеде, коране... Тоже нет? Ха, кишка тонка.

- А Силиню и Ринкевича нарисовать можешь?

- Надо бы полечить свинцовыми таблетками.

- Такое ощущение, что профессор Преображенский втихаря оперировал собак и в Латвии.

- Он всегда таким был, сейчас просто обострение. Полнолуние близится или что-то в этом роде.

- Вызовите санитаров! В последнее время Бректе совсем скатился.

- Раньше люди свой идиотизм скрывали, а теперь гордятся в соцсетях.

Как уже сообщалось, Госполиция по заявлению депутатов из Нацобъединения начала уголовный процесс в связи с перформансом Бректе на Братском кладбище в Риге, где художник снят на фоне монумента Матери Латвии с говяжьим сердцем в руках. В ролике Бректе говорит, что он любит Латвию. Впоследствии сердце было приготовлено и съедено.

Адвокат Бректе Александр Березин подтвердил агентству LETA, что его клиент имеет статус "лица, против которого начат уголовный процесс". Художник был допрошен и пояснил в полиции, в чем заключался замысел этой акции.