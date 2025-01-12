Ночью по всей Латвии ожидается снег; снегопады продолжатся и днем в воскресенье

Умеренный западный ветер во второй половине ночи постепенно сменится северным, на побережье порывы усилятся до 15-18 м/с. Минимальная температура воздуха - в пределах от 0 до -2 градусов.

В Риге небо ночью закроет облаками, ожидается снег. Согласно прогнозам, выпадет 5-6 см снега.

Будет также дуть слабый до умеренного западный ветер, со второй половины ночи - умеренный северный, порывами до 15-16 м/с, температура воздуха снизится до 0...-2 градусов.

Днем 12 января, в воскресенье, будет облачно, только после обеда, начиная с запада, небо начнет постепенно проясняться. Во многих местах - по-прежнему снегопады, кое-где толщина снежного покрова увеличится еще на 2-4 см.

Ветер днем - северный, от умеренного до умеренно сильного, на побережье - порывы до 15-19 м/с. Максимальная температура воздуха - от +1 до -2 градусов - ожидается с утра, в течение дня она снизится.

В столице днем также облачно, утром еще будет идти снег. Будет дуть умеренный северный ветер, порывами усиливающийся до 15-16 м/с, температура воздуха останется в пределах от 0 до -2 градусов.