«Но… женщину я не бил»: бывший артист театра Дайлес сожалеет о драке после «Ночи лицедеев»

Сообщается, что он напал на актрису и драматурга Анце Муйжниеце. Увидев это, актер Кукольного театра Эдгарс Кауфельдс бросился защищать коллегу. В результате разгорелась серьезная драка, и была вызвана полиция.

Замешанная в скандале актриса Анце Муйжниеце рассказала Privāta Dzīve о случившемся так: "Это произошло возле театра, когда я собиралась уходить. Никаких подробных комментариев о причинах произошедшего я дать не смогу, потому что раньше между мной и Лаурисом не было никакого конфликта. Кажется, я оказалась не в том месте и не в то время, как и мой коллега, который сказал, чтобы меня оставили в покое".

Муйжниеце отметила, что написала заявление в полицию и обсудила ситуацию с Дзелзитисом.

В интервью журналу Pastaiga Лаурис Дзелзитис рассказал, что день, когда произошел скандал, был замечательным. Ничто не предвещало такого финала. "И потом – не без участия алкоголя – у меня прорвало," честно признается Дзелзитис, добавляя: "Теперь я понимаю, что всё накопилось. Тот парень не был виноват, я глубоко об этом жалею. Что самое главное в этой чарующей истории – со всеми вовлеченными людьми всё выяснено, всё понято, пожаты руки, мы мирно попрощались."

Теперь уже бывший актер театра Дайлес подчеркивает: "Но... женщину я не бил."