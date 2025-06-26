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Ни кадров, ни стратегии! ИТ бьют тревогу по будущему ИИ в Латвии

© LETA 26 июня, 2025 11:49

Новости Латвии 0 комментариев

Informācijas tehnoloģiju uzņēmuma "Accenture" vadītājs Baltijā Ivo Ālmanis.

Отдельные отрасли в Латвии, возможно, и опережают некоторые европейские страны в цифровизации, однако следующий шаг, использование искусственного интеллекта (ИИ), выявляет серьёзную проблему: отсутствие адекватной государственной стратегии. Об этом заявил в интервью агентству LETA Иво Алманис, руководитель IT-компании "Accenture" в странах Балтии.

Алманис подчеркнул, что для успешного внедрения и развития ИИ необходимы чёткие предпосылки, и качество образования играет здесь ключевую роль.

"Мы можем сколько угодно рисовать планы развития ИИ в Латвии — PowerPoint всё стерпит. Но в конечном итоге, всё упрётся в образование, в наличие соответствующих специалистов. Сейчас не похоже, что это наш приоритет. Мы очень маленькая страна, но можем сделать многое. Для этого нужен интеллектуальный капитал, образованные люди", — отметил глава "Accenture" в странах Балтии.

Он напомнил, что недавние данные глобального индекса ИИ "Global AI Index" показали: по такому показателю, как государственная стратегия использования ИИ, Латвия находится на неприемлемо низком уровне, сравнимом с некоторыми африканскими странами.

Алманис подчеркнул, что ИИ сейчас стремительно развивается во всех отраслях, активно внедряясь в обслуживание клиентов, обработку изображений и текстов, а в будущем будет охватывать и другие процессы. Более того, компании, которые первыми полноценно освоят ИИ-решения, получат конкурентное преимущество, предлагая лучшие цены, ведь ИИ не требует повышения зарплаты и может работать круглосуточно.

"Социальный вызов будет связан с тем, что ИИ в основном заменит менее квалифицированную рабочую силу, поскольку эти задачи легче автоматизировать. Поэтому таким людям будет всё труднее найти работу в будущем. Именно поэтому в Латвии вопрос точных наук и STEM-образования стоит так остро", — заявил Алманис.

В этой связи он критически отозвался о том, что минимальный проходной балл на экзамене по математике в Латвии составляет всего 10%.

"Нам, больше чем многим другим странам, нужны люди с точными знаниями, способные логически мыслить, способные работать с ИИ. Мы сейчас так мало требуем от школьников! ИИ — это не "TikTok" листать и "YouTube" смотреть. Нам нужны те, кто может его создавать и использовать. Поэтому разрывы будут во многих аспектах", — сказал Алманис, добавив: если мы хотим, чтобы наша страна и наши компании были в первых рядах, а не в хвосте, необходимо инвестировать в образование и новейшие технологии.

На вопрос, какие отрасли и профессии развитие ИИ-инструментов затронет больше всего, Алманис подчеркнул, что сейчас всё развивается настолько быстро, что предсказать будущее очень сложно. Каждую неделю появляются новые удивительные применения технологий. Поэтому сейчас говорить о конкретных профессиях крайне затруднительно.

"Появляются также специфические решения, предназначенные для конкретных отраслей, начиная от анализа изображений для нужд лесной промышленности и заканчивая тестированием высоковольтных кабелей и анализом медицинских данных. Это ускоряет работу и позволяет выполнять эти процессы более качественно", — пояснил Алманис.

В качестве примера он привёл небольшую региональную больницу, где врачи сталкиваются с меньшим количеством разнообразных случаев заболеваний, чем их коллеги в крупных городах. "Вместе с ИИ они могут быть так же успешны в диагностике, как и врачи очень больших клиник", — сказал Алманис, одновременно подчеркнув, что не стоит жить в утопии и представлять, что ИИ сможет сделать абсолютно всё и везде.

На вопрос, что в настоящее время больше всего мешает компаниям внедрять ИИ-решения, представитель "Accenture" ответил, что отчасти это недостаток понимания того, где ИИ можно применить. Также существуют опасения по поводу юридических вопросов (кому принадлежит результат, созданный ИИ), проблемы компетенции сотрудников и недостаточной внутренней базы знаний в компаниях.

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